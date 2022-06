ExaGrid est cité dans le tout premier palmarès MES Matters ? Key Vendors des fournisseurs au service des entreprises du marché intermédiaire





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé de l'industrie, a annoncé aujourd'hui que Midsize Enterprise Services (MES), une marque de The Channel Company, a distingué ExaGrid dans son palmarès 2022 MES Matters- Key Vendors des fournisseurs au service des entreprises du marché intermédiaire.

Le palmarès MES Matters reconnaît les fournisseurs qui ont prouvé être des fournisseurs de technologie avant-gardistes, proposant des solutions qui soutiennent la croissance et l'innovation des entreprises du marché intermédiaire.

MES définit le marché intermédiaire comme celui des entreprises avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 50 millions et 2 milliards de dollars et/ou avec un total de 100 à 2500 utilisateurs pris en charge. Les sociétés ont été choisies pour leur stratégie de mise en marché, leur manière de servir le marché intermédiaire et la robustesse de leurs portefeuilles de produits pour le marché intermédiaire.

ExaGrid s'intéresse en particulier aux entreprises du marché intermédiaire jusqu'aux grandes entreprises et offre le plus de valeur aux clients qui sauvegardent entre 50 To et des centaines de Po de données, et qui conservent leurs données sur le long terme. Les entreprises du marché intermédiaire en particulier ont un ensemble complexe d'exigences pour le stockage de sauvegarde, parmi lesquelles : un fonctionnement avec un large éventail de systèmes d'exploitation, des topologies réseau et des environnements distribués, des exigences de sécurité rigoureuses et la gestion d'une forte croissance des données. Par ailleurs, les entreprises du marché intermédiaire ont des ressources informatiques et budgétaires limitées.

Les dispositifs de stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid ont été architecturés pour fonctionner avec toutes les principales applications de sauvegarde et dans n'importe quel environnement, mais avec l'installation la plus facile, la gestion la plus facile et le plus faible coût au départ comme sur la durée. Les entreprises du marché intermédiaire ont besoin d'une solution offrant l'informatique appropriée, avec la capacité de gérer de grandes quantités de données et une forte croissance des données, avec le moins de gestion possible. Les appareils complets d'ExaGrid dans un système unique apportent une architecture évolutive au stockage de sauvegarde, à un prix abordable. De plus, l'architecture de stockage hiérarchisé d'ExaGrid inclut un entrepôt de données non exposé au réseau (procurant un espace d'air virtuel) dans lequel les données sont stockées en tant qu'objets immuables, et permet une politique de suppression retardée avec sa fonctionnalité Retention Time-Lock for Ransomware Recovery, cette dernière étant une considération importante pour les entreprises du marché intermédiaire dans un contexte d'augmentation des attaques par rançongiciels et par logiciels malveillants.

« Le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid offre les principaux éléments dont ont besoin les entreprises du marché intermédiaire pour leur infrastructure de sauvegarde : une architecture évolutive qui leur permette d'ajouter des dispositifs à leur système à mesure que leur volume de données s'accroît, elles payent donc seulement pour ce dont elles ont besoin, sans avoir à subir des mises à niveau massives onéreuses, ainsi qu'une solution de stockage de sauvegarde prête pour la reprise suite à une attaque par rançongiciel », a expliqué Bill Andrews, président et chef de la direction. « Nous sommes honorés d'être reconnus parmi les fournisseurs majeurs desservant les entreprises du marché intermédiaire et nous réjouissons à l'idée de fournir à davantage d'entreprises une solution de stockage de sauvegarde qui offre les meilleures performances pour la meilleure valeur, dès le départ et sur la durée. »

« Le palmarès MES Matters est conçu pour rendre hommage aux principaux fournisseurs qui sont investis dans la croissance et le développement des entreprises du marché intermédiaire qui, d'après la revue Harvard Business Review de mars 2021, représentent seulement 3 % des entreprises américaines mais sont responsables de 33 % du PIB et des emplois du secteur privé. La technologie est souvent conçue et tarifée en pensant soit au consommateur, ou l'extrême opposé, en pensant à la grande entreprise. Les entreprises du marché intermédiaire sont uniques dans leur façon d'être structurées et, par conséquent, leurs besoins et exigences technologiques, des fonctionnalités aux tarifs, sont très différents de ceux d'autres segments de marché », a déclaré Adam Dennison, vice-président des services aux entreprises du marché intermédiaire chez The Channel Company. « Les fournisseurs et dirigeants identifiés dans le tout premier palmarès MES Matters ont fait preuve d'un engagement soutenu pour aider les entreprises du marché intermédiaire à réussir et à prospérer, ils doivent être reconnus et salués pour leur dévouement envers cet important segment de marché. »

Le palmarès MES Matters est consultable en ligne sur le site https://www.crn.com/rankings-and-lists/mes2022.htm

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour la récupération après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d'ingénieurs système de (pré)ventes physiques dans les pays suivants: Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, péninsule ibérique, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, et d'autres régions.

Retrouvez-nous sur exagrid.com ou suivez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de clients satisfaits.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de The Channel Company

The Channel Company rend possible des performances révolutionnaires dans les canaux informatiques grâce à ses médias dominants, ses événements intéressants, ses conseils et formations par des experts, ainsi que ses plateformes et services marketing innovants. En tant que catalyseur de canal, nous connectons les fournisseurs de technologies, les fournisseurs de solutions et les utilisateurs finaux, et nous leur donnons du pouvoir. Forts de plus de 30 années d'expérience de canal inégalée, nous tirons parti de notre connaissance approfondie pour imaginer de nouvelles solutions innovantes pour les défis en constante évolution sur le marché des technologies. www.thechannelcompany.com

Suivez The Channel Company : Twitter, LinkedIn et Facebook.

© 2022 The Channel Company, LLC. CRN est une marque déposée de The Channel Company, LLC. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 17:40 et diffusé par :