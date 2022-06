Vita Mojo lève 30 millions USD pour aider les restaurants et les chaînes hôtelières en Europe à entrer dans l'avenir numérique





Vita Mojo, le chef de file européen des logiciels de restauration optimisés pour la commande en ligne et la gestion d'opérations plus intelligentes et efficientes de la cuisine et des livraisons, lève 30 millions USD en nouveaux financements afin d'affiner son produit et d'entrer sur de nouveaux marchés.

Le cycle de financement a été mené par la société internationale d'investissements technologiques Battery Ventures, qui investit dans des sociétés technologiques du secteur de la restauration et hôtelier comme Olo* et CrunchTime! Information Systems*. Morad Elhafed, commandité de Battery Ventures, et Zak Ewen, directeur de Battery Ventures, rejoindront le conseil d'administration de Vita Mojo. Vita Mojo ? qui vend à des restaurants, pubs, cafés, boulangeries et établissements de restauration rapide, compte parmi ses clients de grandes chaînes comme Nando's, GAIL's Bakery, Le Pain Quotidien, LEON, JKS Group et Neat Burger.

"Les restaurants se retrouvent aujourd'hui face à des vents contraires et à des opportunités considérables. Les exploitants s'adaptent aux préférences en pleine évolution des clients en matière de mode de consommation et de commande, ainsi qu'aux extrêmes perturbations du marché, tout d'abord avec la pandémie, puis les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, et la pénurie de personnel. Cette situation a profondément modifié le modus operandi des restaurants et a rétréci les marges bénéficiaires pour ceux qui n'ont pas pu s'adapter", déclare Nick Popovici, PDG de Vita Mojo, qui avait initialement créé la société comme chaîne de restauration saine avant de basculer vers les logiciels pour restaurants.

Une récente étude de Vita Mojo montre que plus des quatre cinquièmes (84%) de la génération Z et des milléniaux (82%) préféreraient aller dans un restaurant avec un comptoir en libre-service plutôt qu'un restaurant n'en ayant pas. Selon Popovici, "la transformation numérique est essentielle pour le secteur hôtelier d'aujourd'hui, et notre technologie aide les entreprises à avancer."

Vita Mojo a également annoncé une nouvelle technologie permettant aux clients de restaurants de faire de meilleurs choix culinaires. Une nouvelle fonctionnalité intégrée à la technologie de la société permet aux restaurants d'afficher avec précision les informations nutritionnelles et sur les allergènes dans leurs menus en extrayant directement les données d'un logiciel de gestion de recettes. Une étude réalisée dans tout le Royaume-Uni par Vita Mojo au printemps montre que 43% des clients seraient plus enclins à aller dans un restaurant affichant les informations calorifiques sur son menu.

Vita Mojo est basé à Londres et sert plus de 130 exploitants au Royaume-Uni et en Europe. La plateforme de la société permet aux restaurants de gérer leurs opérations centrales au sein d'un système unique, depuis la commande numérique via des canaux propriétaires et des plateformes de livraison tierces (Just Eat, Deliveroo et Uber Eats), jusqu'à une gestion plus intelligente de la cuisine et des tâches internes. À la différence de la plupart des fournisseurs de technologies hôtelières qui se spécialisent dans un seul élément de la pile technologique d'un restaurant, Vita Mojo est une plateforme complète et puissante qui couvre à la fois les commandes des clients et les opérations de cuisine.

Pour les utilisateurs, Vita Mojo assure les commandes en libre-service depuis les comptoirs et les dispositifs des clients, ainsi qu'une expérience plus efficiente de l'emporter. Côté gestion du restaurant, la société permet aux exploitants d'intégrer parfaitement tous les canaux de commande dans un seul et même système. Les clients de Vita Mojo observent une augmentation de 35% du prix moyen de commande et une réduction moyenne des coûts de personnel atteignant 40%.

"Maintenant que le cycle de financement est terminé, il est temps de passer à l'action", déclare Stefan Catoiu, cofondateur et responsable des opérations, Vita Mojo. "Cet investissement accélérera notre feuille de route de produits, et nous aidera à mettre à niveau nos données et fonctionnalités afin de renforcer le succès de nos clients, nos produits et nos équipes d'ingénierie. Nous nous apprêtons à doubler nos effectifs durant l'année prochaine, en concentrant la majorité de notre recrutement dans l'optique faire passer notre assistance client à la vitesse supérieure."

Les restaurants réalisent aujourd'hui qu'ils peuvent augmenter sensiblement leurs revenus grâce à un système de commande intégré et multicanal, avec la montée des commandes à livrer et à emporter, qui perdurent après la pandémie. Les vastes quantités de données générées par la technologie de Vita Mojo, depuis la commande jusqu'à l'addition, aide les restaurants à mieux servir les clients et à consolider la fidélité en personnalisant leur expérience et en offrant un marketing personnalisé en fonction de l'activité des précédentes commandes.

"Vita Mojo a une vision audacieuse pour le secteur de la restauration", déclare Morad Elhafed, Battery Ventures. "Proposer une plateforme qui combine la gestion des commandes numériques et les opérations de cuisine est une proposition précieuse qui élimine les problèmes interminables liés à la gestion de solutions et systèmes multiples. Notre expérience avec les technologies de restauration aux États-Unis nous rend enthousiastes quant aux opportunités de Vita Mojo en Europe, et pour sa mission de simplifier les opérations des restaurants et de permettre une expérience inoubliable pour leurs clients."

À propos de Vita Mojo

Vita Mojo est une société logicielle qui révolutionne le secteur hôtelier. Créé en 2016 par Nick Popovici et Stefan Catoiu, Vita Mojo a fait ses débuts en tant que premiers restaurants sans espèces, sans caisse enregistreuse et entièrement numériques au Royaume-Uni. Ils se sont appuyés sur leur expérience pour construire et peaufiner la plateforme technologique exhaustive de Vita Mojo, qui propose tout ce dont un exploitant de restaurant a besoin pour prospérer: une commande numérique primée, un point de vente, une gestion des livraisons et des commandes, les opérations en cuisine et des outils de marketing et de croissance. Aujourd'hui, plus de 130 exploitants dans 5 pays (notamment LEON, Nando's, Le Pain Quotidien et GAIL's Bakery) utilisent Vita Mojo pour gonfler leurs ventes, rationaliser leurs opérations et créer des expériences client remarquables.

À propos de Battery Ventures

Battery s'associe à des équipes de directions et des créateurs exceptionnels qui développent des entreprises à la pointe de leur catégorie sur des marchés tels que ceux des logiciels et des services, des infrastructures d'entreprise, des technologies grand public, de l'informatique de santé et des technologies industrielles/outils des sciences de la vie. Fondée en 1983, la société accompagne les entreprises à tous les stades, du capital de démarrage et de la phase précoce à la croissance et au rachat. La société investit au niveau mondial depuis ses bureaux à Boston, San Francisco, Menlo Park, Londres, New York et Tel Aviv. Suivez la société sur Twitter @BatteryVentures, visitez notre site web www.battery.com et retrouvez la liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

