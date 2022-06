Venture Studio Prototyze lance Deck Sherpa, une agence de design spécialisée dans les présentations





Venture Studio Prototyze a annoncé le lancement de Deck Sherpa (www.decksherpa.com), une agence de design spécialisée dans les présentations.

Microsoft PowerPoint est le logiciel incontournable pour les présentations, à l'échelle mondiale. Qu'il s'agisse de faire la sérénade aux investisseurs, d'introniser de nouveaux employés, d'expliquer les caractéristiques des produits ou de fournir des mises à jour financières, les cadres supérieurs des entreprises et des gouvernements utilisent des diaporamas PowerPoint à l'écran depuis des décennies.

La simplicité et les beaux visuels rendent les concepts complexes accessibles à un public plus large. Une idée méritoire peut ne pas être appréciée en raison de l'esthétique médiocre de la présentation, résultant d'images mal sélectionnées, de polices de caractères choisies par des amateurs et d'un manque d'alignement.

Bien que les dirigeants comprennent la valeur des premières impressions, ils sous-estiment souvent à quel point il est essentiel d'utiliser une aide visuelle professionnelle. Cela change rapidement. Quelles que soient les capacités oratoires du présentateur, les présentations jouent un rôle essentiel dans la création d'une impression, à la fois positive et négative.

« Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, les animations dans les présentations sont un outil puissant pour amplifier le message et réduire la charge cognitive. Elles sont souvent rejetées comme des fioritures inutiles. Cela peut rendre une bonne présentation géniale. Les modèles sont restrictifs dans leur capacité à refléter véritablement la personnalité de la marque d'une entreprise », explique Amit Vengurlekar, responsable commercial de Deck Sherpa.

Faisant partie de Synapse, la société de conception de communication de Prototyze - Deck Sherpa est un studio de conception de présentation à croissance rapide, qui a été l'arme secrète pour de nombreux cas d'utilisation, allant des points de vente aux réponses aux appels d'offres.

« Ce qui a l'air bien, se vend. Ou du moins ? est plus facile à vendre. C'est la même chose avec les présentations. Une présentation captivante est comme un costume bien ajusté qui rend le présentateur perceptible et le pitch net. Les spécialistes de la présentation de Deck Sherpa ont eu un petit rôle à jouer dans de nombreuses transactions historiques et des décisions d'entreprise dignes d'intérêt. Un investissement modeste dans une présentation PowerPoint conçue par des professionnels est une astuce de plus en plus populaire vers lequel les hauts dirigeants se tournent. Des produits pharmaceutiques aux startups fintech, en passant par les compagnies aériennes et les géants du conseil, la demande de présentations bien conçues touche tous les secteurs et toutes les fonctions », a déclaré Tanmay Modi, PDG de Deck Sherpa.

La capacité de fournir des résultats mémorables de haute qualité en relativement peu de temps ? de nombreux hauts dirigeants d'entreprise comptent sur l'équipe de Deck Sherpa pour les présentations qui comptent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 17:05 et diffusé par :