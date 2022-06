H2O Innovation conclut l'acquisition de Leader Evaporator Co., Inc.





QUÉBEC, 30 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que l'acquisition des éléments d'actif liés aux activités commerciales de Leader Evaporator Co., Inc. (« Leader ») a été conclue aujourd'hui. Leader développe, fabrique et vend de l'équipement et des produits acéricoles depuis plus de 130 ans à des acériculteurs situés principalement aux États-Unis.



L'ajout des activités de Leader à l'offre actuelle d'H 2 O Innovation en termes d'équipement acéricole permettra de rejoindre un nombre plus important de producteurs de produits de l'érable. Plus forte de cette nouvelle union qui allie tradition et innovation, le Société bénéficiera d'atouts complémentaires lui permettant d'accompagner les acériculteurs tout au long de leur croissance : d'équipement d'entrée de gamme pour les plus petits producteurs jusqu'aux technologies de pointe pour les plus acériculteurs de plus grande taille. Le savoir-faire accru en filtration membranaire d'H 2 O Innovation saura également profiter aux clients de la marque Leader.

« L'industrie acéricole québécoise est en excellente santé avec une production de plus de 211 millions de livres de sirop d'érable pour la saison 2022. La tendance aux États-Unis est à la hausse et suit habituellement celle du Québec. La demande grandissante et l'octroi de nouveaux quotas pour les producteurs canadiens nous permettent donc de compléter cet investissement stratégique avec optimisme. Nous accroîtrons du même coup notre capacité manufacturière en produisant des deux côtés de la frontière tout en optimisant notre chaîne d'approvisionnement auprès des fournisseurs clés et en combinant notre pouvoir d'achat », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

Ensemble, les produits et équipement acéricoles d'H 2 O Innovation et de Leader seront désormais distribuer à l'intérieur d'un plus vaste réseau de distribution aux États-Unis, comptant près de 80 distributeurs dans 10 États.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d'H 2 O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, les effets de l'intégration des éléments d'actif acquis, la capacité à réaliser les synergies projetées et à maintenir le réseau de distribution. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

[email protected]

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 17:00 et diffusé par :