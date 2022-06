Le gouvernement du Canada renouvelle son appui au Festival International de Jazz de Montréal





Vivement le retour du Festival International de Jazz de Montréal au maximum de sa capacité!

MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui l'appui du gouvernement du Canada au 42e Festival International de Jazz de Montréal.

Patrimoine canadien a octroyé 800 000 dollars pour le rendez-vous de 2022 par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme permettra au public d'avoir un accès privilégié à une programmation diversifiée et de revivre enfin les joies des rassemblements en salle et en plein air. En plus de faciliter l'accès aux deux tiers des spectacles qui sont offerts gratuitement, le financement servira à soutenir des activités de sensibilisation et de développement de l'auditoire.

Tout en faisant rayonner le visage multiculturel de Montréal, la mouture de 2022 s'annonce riche en prestations d'artistes de renommée internationale. De plus, elle accorde une place de choix aux talents de la relève.

« Quel bonheur de voir le Festival International de Jazz de Montréal revenir au maximum de sa capacité! Les festivaliers et les mélomanes s'en mettront plein les yeux et les oreilles grâce à une programmation riche et variée. Qu'il s'agisse des activités d'animation culturelle extérieure ou des spectacles gratuits, il ne fait aucun doute que le Festival animera la métropole. Notre gouvernement est fier de contribuer à la vitalité de notre scène culturelle et au succès d'une rencontre aussi rassembleuse. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« La musique a ce pouvoir extraordinaire de nous rassembler, de nous unir, de nous faire vibrer. Ainsi, après deux années difficiles, nous sommes heureux de contribuer à réunir, au coeur de Montréal, les artistes de jazz et leur public, et de leur permettre de vivre de grands moments ensemble. »

- Sylvie Demers, présidente de la direction Québec, Groupe Banque TD

Fondé en 1979, le Festival International de Jazz de Montréal se tiendra du 30 juin au 9 juillet. Plus d'un million de visiteurs y sont attendus. Pour sa 42 e année, les deux tiers des spectacles seront gratuits. On prévoit la participation de plus de 3 000 musiciens issus d'une trentaine de pays. En tout, les festivaliers pourront assister à plus de 350 prestations musicales.

Le rendez-vous occupera 17 lieux de diffusion, 6 scènes extérieures et 11 salles de spectacle. Pour la toute première fois, 20 nouveaux spectacles seront présentés en salle gratuitement.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

