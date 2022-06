Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans la modernisation d'un centre de transport à North Vancouver





VANCOUVER, BC, le 30 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles et député de North Vancouver et Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et député de Burnaby North--Seymour, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint fédéral-provincial de plus de 30 millions de dollars pour la modernisation et l'amélioration du centre de correspondance Phibbs, une plaque tournante du transport en commun de North Vancouver qui accueille quotidiennement presque 14 000 passagers.

Le projet a fait l'objet d'un appel d'offres et la construction devrait commencer vers la fin de l'été, une fois qu'un promoteur sera sélectionné.

La collectivité de la rive nord bénéficiera d'importantes améliorations pour augmenter sa capacité et soutenir son développement. Les améliorations comprennent 12 nouvelles voies d'arrêt d'autobus pour répondre aux besoins futurs, comme l'accueil d'autobus articulés, ainsi que des accès plus sûrs pour les piétons et les cyclistes, un meilleur éclairage et une meilleure signalisation, et des infrastructures routières et des jardins de drainage connexes. Les navetteurs et les employés de la société de transport collectif pourront également profiter de deux nouveaux bâtiments : un restaurant offrant des repas légers et une station de repos pour les opérateurs de transport en commun.

Le gouvernement du Canada investit plus de 11,7 millions de dollars dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit plus de 18,8 millions de dollars.

« Les investissements dans le transport en commun jouent un rôle essentiel pour assurer la qualité de vie des Canadiens. Les améliorations apportées au centre de correspondance Phibbs aideront à répondre aux besoins de la collectivité sur la rive nord qui est en plein développement. Notre gouvernement est fier de travailler avec nos partenaires pour appuyer des modes de transport commodes, inclusifs et durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les améliorations prévues pour le centre de correspondance Phibbs rendront cette plaque tournante essentielle plus sécuritaire, plus commode et plus accessible pour les piétons, les cyclistes et les usagers. En investissant dans des infrastructures de transport en commun modernes, on réduit la durée des déplacements, on créé des emplois, et on favorise la croissance économique dans la collectivité. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et député de Burnaby North--Seymour

« Chaque jour, des milliers de passagers circulent par le Phibbs Exchange, une des plus importantes plateformes de transit de North Shore. Ce projet d'amélioration augmentera la capacité d'échange afin de répondre aux demandes en transport grandissantes de North Shore, ce qui est un autre exemple de l'engagement commun du gouvernement de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral envers le financement en infrastructure pour le transport en commun. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre d'État pour l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« Phibbs Exchange est un point de transfert essentiel pour les résidents de North Shore et les étudiants de l'Université Capilano. Nous remercions nos principaux partenaires gouvernementaux pour cet investissement qui rendra l'installation plus confortable, plus sûre et mieux intégrée au quartier. »

Kevin Quinn, PDG de TransLink

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada vise à investir 33,5 milliards de dollars sur 11 ans dans les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre du programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets réalisés dans des collectivités de tout le pays.

vise à investir 33,5 milliards de dollars sur 11 ans dans les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre du programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets réalisés dans des collectivités de tout le pays. Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi 4 705 373 018 $ dans le transport en commun au Canada , dont 1 541 876 462 $ en Colombie-Britannique, dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi 4 705 373 018 $ dans le transport en commun au , dont 1 541 876 462 $ en Colombie-Britannique, dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

