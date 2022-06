Dossier de l'arsenic à Rouyn-Noranda - « On se sent abandonné et la CAQ n'agit pas pour corriger la situation »





DUHAMEL-OUEST, QC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Suite aux nouvelles informations contredisant la défense d'Horacio Arruda dans le dossier de l'arsenic à Rouyn-Noranda, la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, s'inquiète de l'inaction de la CAQ et organise une assemblée publique pour donner la parole aux citoyennes et aux citoyens.

« Ceci est très troublant. L'ingérence du national dans nos affaires donne rarement de bons résultats et le jeu de ping-pong n'a rien pour rassurer la population de Rouyn-Noranda! Le lien de confiance est rompu, on se sent abandonné et la CAQ n'agit pas pour corriger la situation. Se cacher derrière la venue du directeur national de santé publique ne règlera rien. Ce n'est pas lui qui peut mettre Glencore au pas, c'est le gouvernement du Québec et lui seul », a déclaré Émilise Lessard-Therrien.

Pour que les préoccupations citoyennes soient entendues, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue invite d'ailleurs la population de Rouyn-Noranda à une assemblée publique :

« Les citoyennes et les citoyens de Rouyn-Noranda peuvent compter sur moi pour ne pas lâcher le morceau. Dès le mercredi 6 juillet, j'organise une assemblée publique avec les Mères au front de Rouyn-Noranda pour écouter leurs préoccupations et les consulter», mentionne Émilise Lessard-Therrien.

Pour plus d'informations, consultez l'événement de l'Assemblée publique : https://www.facebook.com/events/546482673795671/?ref=newsfeed

