Renouvellement de la convention collective -Horaires de faction - La députée Marie-Eve Proulx ignore la crise dans son comté





MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les instances gouvernementales font la sourde oreille quant aux dangers des horaires de faction des paramédics, quant à la protection du public, ses députés ignorent les demandes de rencontre et refusent carrément, pour certains, d'écouter les électeurs qu'ils sont censés représenter.

Alors que nous tentons, légitimement, de comprendre la logique en arrière de la décision des instances gouvernementales de mettre fin aux horaires de factions dans plusieurs régions du Québec, particulièrement dans les secteurs avoisinants Saint-Jean-Port-Joli, tout en soulignant le bienfait de ces transformations pour leur population, le secteur de Saint-Jean-Port-Joli et sa population ont été oubliés. Avec un taux d'occupation supérieur aux autres secteurs environnant, en plus de rencontrer l'ensemble des balises militant en faveur de la fin des horaires de faction, la députée de la région, madame Marie-Eve Proulx préfère se cacher et refuser d'expliquer la situation de son gouvernement, plutôt que de faire face à ses responsabilités et répondre aux préoccupations des ses concitoyens.

Dans les derniers jours, la députée Proulx mentionne, à qui veut l'entendre, qu'elle se fait « harceler » par des représentants syndicaux des paramédics de son comté. Or, ces représentants des travailleurs ne font que leur travail et ne veulent tout simplement avoir l'occasion d'expliquer la problématique et de comprendre pourquoi la députée accepte une telle disparité de traitement.

Il est pourtant évident, chiffres à l'appui, que l'ambulance de Saint-Jean-Port-Joli doit être convertie, tout comme les autres régions du Québec qui l'ont été, conformément aux barèmes en vigueur.

Il est plus que temps d'obtenir enfin des réponses de la députée Proulx. Nous ne demandons rien de plus que le même de niveau de protection pour la population que nous desservons et le respect et reconnaissance pour notre profession à la table de négociation.

La FTPQ est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier. Nous sommes le seul syndicat indépendant exclusif de paramédics au Québec. La FTPQ est un syndicat affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui représente plus de 17 000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la FTQ, la plus grosse centrale syndicale au Québec.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

30 juin 2022