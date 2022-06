Planification en cours pour l'évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse





Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a commencé l'étape préparatoire de l'évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse. L'objectif de l'évaluation régionale est d'aider à éclairer les futures évaluations d'impact fédérales propres aux projets et les décisions concernant les projets d'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière dans ces zones.

L'Agence continuera de travailler avec les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu'avec les groupes autochtones, les autorités fédérales, les organisations non gouvernementales et le public pour planifier l'évaluation régionale, notamment en définissant son but, ses objectifs, ses limites géographiques, ses activités, ses résultats et sa structure de gouvernance.

Comment puis-je participer?

Au cours de l'étape préparatoire, on élaborera la version provisoire du mandat de l'évaluation régionale ainsi que de l'entente(s) établissant la façon dont les gouvernements fédéral et provincial collaboreront tout au long du processus. Les personnes et les groupes intéressés seront invités à participer à des discussions et à des séances d'information virtuelles afin de contribuer à l'élaboration de la version provisoire de l'entente(s) et de celle du mandat connexe.

La disponibilité de fonds fédéraux pour appuyer la participation des personnes et des groupes admissibles à la planification de l'évaluation régionale sera également annoncée sous peu.

Pour confirmer votre intérêt et ajouter votre nom à la liste de distribution par courriel afin d'obtenir des mises à jour sur l'évaluation, veuillez communiquer avec [email protected].

De plus amples renseignements sur l'évaluation régionale sont accessibles sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83514).

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la première possibilité de participation au processus d'évaluation régionale. Le public et les groupes autochtones auront d'autres possibilités de formuler des commentaires et de participer à d'autres activités de mobilisation pendant la planification et la réalisation de l'évaluation régionale. Par exemple, l'Agence organisera une période de consultation publique sur la version provisoire de l'entente(s) et celle du mandat connexe une fois qu'elles seront élaborées.

