Yagi & Co., Ltd. : Le site de commerce électronique textile Fably s'améliore encore en tant que plateforme, en lançant des services pour gérer les commandes internationales





Fably (https://www.fably.jp), site de commerce électronique textile exploité par YAGI & CO., LTD, (TOKYO : 7460) (https://www.yaginet.co.jp/en/) vise à créer un avenir de nouvelles technologies de fabrication, grâce à l'utilisation de la technologie numérique pour connecter les gens dans tous les domaines de l'industrie textile, sous le concept d'un « outil professionnel pour le textile ». En plus des présentations de produits, le site propose également un large éventail d'autres contenus, afin de fournir des informations précieuses aux experts du secteur textile.

Auparavant, Fably ne traitait que les commandes en provenance du Japon, mais le site est désormais également en mesure de traiter les commandes internationales.

Sociétés participantes

Actuellement, 33 entreprises au total proposent leurs produits via le site. Les variétés de produits disponibles ont augmenté par étapes au fil du temps, des tissus unis et à motifs faciles à utiliser aux tissus tricotés en chaîne, aux tissus imprimés et aux courroies pour sacs, et actuellement, le site propose une gamme de produits encore plus étendue. Le nombre d'entreprises participantes devrait encore augmenter à l'avenir.

Pays concernés

Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne

*D'autres pays peuvent également être désignés comme destinations d'expédition.

Principaux services

(1) Traduction automatique de site Web (anglais)

(2) Fonction de conversion de devise intégrée (USD?EUR?GBP)

(3) Diverses procédures d'exportation effectuées pour le compte de vendeurs, y compris la collecte des paiements, les modalités d'expédition, etc.

Comptes officiels de Fably sur les réseaux sociaux

Instagram : https://www.instagram.com/fably_official/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4JTJSSadNNHUWEEIApwJ_A

Facebook : https://www.facebook.com/fably_official-111900104270204/

TikTok : https://www.tiktok.com/@fably_official

Assurez-vous d'utiliser Fably, qui continue de se développer en tant que plate-forme.

Clients souhaitant acheter des produits :

(https://www.fably.jp/shop/contents2/entrycustomer.aspx)

Entreprises souhaitant mettre en vente des produits :

(https://www.fably.jp/shop/pages/supplier-recrutent.aspx)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 13:55 et diffusé par :