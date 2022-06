À l'occasion de la fête du Canada, Bibliothèque et Archives Canada et la Fondation de BAC annoncent les lauréats de 2022 des prix BAC





GATINEAU, QC, le 30 juin 2022 /CNW/ - En cette journée idéale pour s'interroger sur les valeurs, le passé et l'avenir de notre société, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et sa fondation sont ravis de dévoiler aujourd'hui le nom des lauréats 2022 des prix Bibliothèque et Archives Canada.

Ces prix, présentés conjointement par BAC et sa fondation, bénéficient du généreux appui de leur commanditaire-fondateur, Air Canada. Ils soulignent la contribution exceptionnelle de Canadiens à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique de notre pays.

Pour l'année 2022, les lauréats des prix BAC sont :

Jean-Marc Carisse, photographe

Stan Douglas, artiste

Jeremy Dutcher, musicien

Naomi Fontaine, auteure

Deepa Mehta, cinéaste

Pour en savoir plus sur ces Canadiens remarquables et sur les motifs qui expliquent leur choix en tant que lauréats des prix BAC, écoutez cette vidéo en leur honneur. Celle-ci sera également diffusée sur ICI TOU.TV et CBC GEM le 1er juillet.

Citations

« Alors que nous soulignons la fête du Canada partout au pays, c'est formidable de voir que BAC honore aujourd'hui quelques-uns de nos citoyens les plus remarquables, qui ont tant fait pour enrichir la culture et la société canadiennes. Ces personnes exceptionnelles incarnent toute notre diversité à plus d'un titre, par leurs origines et leur vécu, en passant par leurs talents et leurs sources d'inspiration. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« BAC est ravi de rendre hommage à ces lauréats remarquables, pour leur influence extrêmement positive sur notre culture riche et diversifiée. En tant que gardien du passé, de l'histoire et de la culture de notre pays, BAC est une ressource incontournable pour bâtir notre avenir. Nous remercions notre partenaire, la Fondation de BAC, pour son appui dans le cadre de cette initiative ainsi que pour ses efforts visant à améliorer les programmes de BAC. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Félicitations à tous les lauréats des prix BAC de 2022. La Fondation est fière de participer à cette noble initiative, et heureuse d'honorer ces grands Canadiens, grâce au généreux soutien d'Air Canada en tant que commanditaire-fondateur. En plus d'aider BAC à remplir sa mission, la Fondation a pour objectif d'accroître la visibilité de l'institution et de la positionner comme une force créatrice dans notre milieu culturel. »

- Roseann O'Reilly Runte, présidente de la Fondation de BAC

Faits en bref

Créés en 2019 par BAC et sa fondation, avec le généreux soutien d'Air Canada, les prix BAC reconnaissent le travail exemplaire de personnes qui soutiennent sa mission fondamentale, qui consiste à promouvoir tous les aspects de la culture canadienne, ici et ailleurs dans le monde.

Cette reconnaissance vise également à montrer que la création et la diffusion de notre patrimoine sont des démarches de plus en plus démocratiques, qui ne sont plus réservées aux milieux traditionnels d'acquisition des connaissances.

Notices biographiques des lauréats

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au bac-lac.gc.ca.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la trousse virtuelle d'information destinée aux médias portant sur les prix Bibliothèque et Archives Canada.

