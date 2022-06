Trois nouveaux administrateurs nommés et trois administrateurs renouvelés au conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ)





MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil des ministres a procédé hier à la nomination de trois nouveaux administrateurs au conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ) ainsi qu'au renouvellement de trois administrateurs. M. Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec et secrétaire général de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) a tenu à leur souhaiter la bienvenue et les a remerciés de mettre leur savoir-faire au service des jeunes afin de leur offrir toutes les chances de bâtir un avenir meilleur.

Les nouveaux administrateurs nommés :

Madame Annie Grand-Mourcel-Brosseau, secrétaire adjointe à la jeunesse, ministère du Conseil exécutif, nommée à titre de représentante des pouvoirs publics en remplacement de monsieur Réjean Houle ;

Madame Véronique Rankin, directrice générale, Wapikoni mobile, nommée à titre de représentante de la société civile en remplacement de madame Wahiakatste Diome-Deer ;

Monsieur Louis-Étienne Fortier, CPA, directeur principal, Investissement, Sciences de la vie, Investissement Québec, nommée à titre de représentante de la société civile en remplacement de Madame Marie-Élaine Riou.

Les administrateurs renouvelés :

Simon Clément, associé, associé-directeur, bureau de Québec, Lavery Avocats, nommé de nouveau, à titre de représentant de la société civile ; Madame Isabelle Fontaine , directrice, affaires publiques et communications, Boralex, et membre du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, nommée de nouveau, à titre de représentante de la société civile ;

, directrice, affaires publiques et communications, Boralex, et membre du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, nommée de nouveau, à titre de représentante de la société civile ; Madame Caroline Ménard , présidente et associée, Brio Conseils inc., et membre du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, nommée de nouveau, à titre de représentante de la société civile.

Citations

Toutes mes félicitations aux nouveaux administrateurs et administratrices pour leur nomination. L'Office Québec-Monde pour la jeunesse permet, grâce aux jeunes Québécoises et Québécois, de faire rayonner le Québec à l'international. Nul doute que les expertises variées et les bagages d'expériences impressionnants des membres du conseil d'administration de l'OQMJ permettront de soutenir et d'accompagner les équipes dans la réalisation de leur mission. Je souhaite à toutes et à tous le meilleur des succès !

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

L'action de l'OQMJ au service de la jeunesse et de la mobilité internationale est éclairée et soutenue par la passion et des aptitudes généreusement partagées par des administratrices et administrateurs tout à fait remarquables. Je veux exprimer ma profonde gratitude et mes chaleureux remerciements aux membres sortants du conseil d'administration. J'ai bien hâte de poursuivre avec les membres dont le mandat a été renouvelé et de travailler avec les nouveaux membres.

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ|OQMJ, secrétaire général de l'OFQJ

Je suis très heureuse des nominations de Mme Grand-Mourcel-Brosseau, de Mme Rankin et de M. Fortier. Je les félicite chaleureusement et leur souhaite la bienvenue au sein de notre conseil d'administration. J'ai hâte de me mettre au travail à leurs côtés afin que nous contribuions ensemble à faire grandir et rayonner la mission de l'OQMJ au Québec, au Canada et à l'international. Je tiens également à remercier sincèrement les membres sortants pour leur contribution et leur précieux appui au cours des dernières années, soit M. Houle, Mme Diome-Deer et Mme Riou.

Nathaly Riverin, présidente du conseil d'administration de l'OQMJ, présidente de Rouge Canari Inc.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice.

LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

