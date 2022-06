RoundGlass s'associe au producteur Jerry Wonda, lauréat de plusieurs prix Grammy, pour améliorer l'expérience de méditation des gens en quête de bien-être





- Le gagnant de trois prix Grammy et défenseur de la santé mentale met son talent au service des gens pour les aider dans leur cheminement vers le bien-être global -

BELLEVUE, Washington, le 30 juin 2022 /CNW/ - RoundGlass , une entreprise internationale de bien-être global qui se consacre à l'autonomisation des personnes dans leur parcours vers le bien-être personnel, a mis à profit la mégastar de la musique, Jerry Wonda, pour fournir une série d'oeuvres de méditation novatrices, immersives et efficaces. Le nouveau matériel sera disponible sur la chaîne Music for Wellbeing de RoundGlass dans l'application RoundGlass Living .

Jerry Wonda a créé six oeuvres originales de méditation « en forme longue » pour la chaîne, ainsi qu'une vidéo où il explique comment la méditation l'aide à trouver l'équilibre et la concentration. Les compositions seront accompagnées d'éléments visuels pour approfondir l'expérience. Les compositions puisent leurs sons dans le monde entier, note M. Wonda : « Ces morceaux ne sont pas de la musique de méditation traditionnelle. Ils réveillent l'âme et revigorent l'esprit. »

M. Wonda connaît bien la valeur du bien-être global et de la méditation : « Pendant des années, j'ai participé à des programmes qui prônent le bien-être mental et émotionnel, tant pour les musiciens que pour les jeunes », a-t-il dit. « J'étais très heureux lorsque RoundGlass m'a approché pour travailler sur ce projet. Leur mission d'inspirer les gens à favoriser leur bien-être global, créant ainsi un monde plus heureux, plus sain et plus joyeux pour tous, tout en travaillant à améliorer les aspects distincts de leur vie, est tellement importante. Et le fait que quiconque possédant un téléphone puisse accéder aux outils dont il a besoin grâce à l'application RoundGlass Living est remarquable. »

Le fondateur de RoundGlass, Sunny Singh, a affirmé : « Nous sommes très heureux d'unir nos forces à celles de Jerry Wonda. Non seulement M. Wonda est une force musicale de premier ordre, mais il est aussi un exemple et un défenseur du bien-être global dans sa propre vie. En tant que lauréat de plusieurs Grammy et membre du conseil de gouverneurs des Grammy, M. Wonda comprend parfaitement le stress et les pressions que l'industrie musicale actuelle impose aux artistes. Il intègre la méditation dans son travail et lui fait littéralement une place dans son studio, où il dispose d'espaces consacrés à la méditation tranquille. »

La musique de méditation de Jerry Wonda sera disponible le mois prochain sur la chaîne Music for Wellbeing de RoundGlass.

