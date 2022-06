NOUVEAUX LOGEMENTS POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES DANS LE BESOIN À SAANICH





SAANICH, BC, le 30 juin 2022 /CNW/ - Les personnes âgées, les personnes ayant une déficience physique ou développementale et celles qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance, entre autres, auront bientôt accès à de nouveaux logements et à des services sur place grâce à la construction de l'ensemble d'habitations Nigel House à Saanich.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Parm Bains, député de Steveston-Richmond East, Rob Fleming, député provincial de Victoria-Swan Lake, et Fred Haynes, maire du district de Saanich, ont annoncé un financement de près de 56 millions de dollars pour la construction de 88 nouveaux logements à la Nigel House à Saanich.

Le gouvernement du Canada, a investi environ 3,2 millions de dollars dans l'ensemble de logements dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), et le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, a versé environ 47,5 millions de dollars pour financer la construction, ainsi qu'une subvention de 5,2 millions de dollars à la Nigel House.

Situé au 851, avenue Nigel, le nouvel immeuble offrira 88 logements, dont 41 lits de soins longue durée, 37 logements pour personnes non autonomes et 10 logements locatifs abordables pour personnes âgées autonomes. La construction devrait être terminée à l'été 2024.

Le réaménagement offrira des centaines de nouveaux logements à des personnes seules, à des familles, à des personnes âgées, à des personnes handicapées et à celles ayant des problèmes de santé mentale. Ce plan prévoit notamment :

environ 440 logements locatifs abordables;

environ 255 logements du marché;

37 logements pour personnes non autonomes;

41 lits pour les soins résidentiels;

25 logements avec services de soutien.

La première phase du réaménagement comprend également un deuxième ensemble de logements, qui devrait être mis en chantier à la fin de 2022. Le nouvel immeuble d'appartements de cinq étages de la Greater Victoria Housing Society offrira 70 logements locatifs à des personnes seules, des familles, des personnes âgées et des adultes handicapés à revenu faible ou modeste. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec tous les partenaires pour réaliser l'aménagement des ensembles de logements dont fait partie le réaménagement de Nigel Valley.

Citations :

« Tout le monde mérite un endroit sûr où se sentir chez soi. Notre gouvernement reste déterminé à travailler avec ses partenaires pour faire en sorte que nos aînés aient accès à des logements qui répondent à leurs besoins. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas important dans la bonne direction et contribuera grandement à soutenir les familles de Saanich. Voici la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement du Fonds national de co-investissement dans le logement améliore le bien-être économique et social des personnes, des aînés et des familles qui appelleront bientôt Nigel House chez eux et fera de Saanich un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un foyer sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et réaliser leur potentiel." - Parm Bains, député fédéral de Steveston-Richmond East. » - Parm Bains, député fédéral de Steveston-Richmond East

« Il faut des partenariats solides pour créer un changement positif durable dans la vie des gens en améliorant l'accessibilité au logement dans nos collectivités. Le réaménagement de Nigel Valley représente ce qu'une collectivité peut accomplir en travaillant ensemble pour réaménager un quartier axé sur les besoins des gens qui y vivront. » - Rob Fleming, député provincial de Victoria-Swan Lake

« C'est incroyable ce qui peut arriver lorsque de multiples intervenants, y compris nos associations communautaires locales, adoptent une approche collaborative et proactive à l'égard de défis comme le logement. Cet ensemble d'habitations répond à un large éventail de besoins en matière de logement à Saanich, et j'ai hâte de voir comment il améliorera notre collectivité au cours des années à venir. » - Fred Haynes, maire du district de Saanich

« Broadmead Care rêve depuis des années de construire un bâtiment qui remplacera l'ensemble Nigel House actuel. Nous sommes ravis de voir les secteurs du logement, de la santé et des services sociaux s'unir pour faire de ce rêve une réalité et plus encore. La nouvelle Nigel House fera partie d'un magnifique campus communautaire de soins axé sur le vieillissement chez soi, la recherche et l'innovation. » - Derrick Bernardo, président et premier dirigeant, Broadmead Care Society

L'ensemble résidentiel Nigel Valley est un remarquable effort de collaboration dont l'objectif est de répondre aux besoins de notre collectivité diversifiée. Ce que nous créons est plus qu'un simple logement. Nous créons une communauté inclusive où les gens de tous les horizons ressentent un véritable sentiment d'appartenance, et ont un endroit où ils se sentent chez eux. » - Geoffrey Ewert, chef de la direction, Garth Homer Society

« L'ensemble d'habitation Nigel Valley illustre bien ce qui peut être accompli lorsque les parties prenantes collaborent pour le bien de la collectivité entière. Garth Homer est fier de faire partie de cette initiative transformatrice. » - Bruce Homer, président du conseil d'administration, Garth Homer Foundation

« La Greater Victoria Housing Society est vraiment ravie que nous puissions accroître le nombre de logements locatifs abordables offerts à Saanich. Nous sommes très reconnaissants de faire partie de ce partenariat solide avec la province et d'autres organismes communautaires sans but lucratif qui entraînera une transformation de ce quartier et créera une collectivité où chacun se sent chez soi. - Virginia Holden, directrice générale, Greater Victoria Housing Society

« Fournir des logements et des soutiens axés sur le rétablissement aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale est au coeur de notre travail. L'ICMHA est fière de s'associer à la construction de 800 logements et à la création d'une communauté inclusive à Nigel Valley pour répondre aux besoins d'un si grand nombre de personnes. » - Chris Forester, directeur général, Island Community Mental Health Association

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

Le gouvernement du Canada a pris l'engagement de verser 250 millions de dollars aux provinces et aux territoires dans le cadre du NHCF afin de soutenir la rénovation de plus de 25 000 logements abordables destinés aux Canadiens vulnérables dans tout le pays.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit comme jamais auparavant dans le logement, soit 7 milliards de dollars sur 10 ans. Depuis 2017, la province a financé près de 34 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont près de 4 500 dans le district régional de la capitale.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Vous trouverez plus d'informations sur le réaménagement de Nigel Valley à l'adresse suivante : https://www.bchousing.org/projects-partners/development-projects/saanich-nigel-valley

à l'adresse suivante : https://www.bchousing.org/projects-partners/development-projects/saanich-nigel-valley Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/

