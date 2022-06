Une nouvelle distinction pour le Fonds Sturdza Family





Le Fonds Sturdza Family, qui a fêté ses trois ans d'existence en décembre 2021, et son équipe d'investissement, sont devenus admissibles par diverses agences de notation indépendantes.

A ce jour, le Fonds a obtenu des cotes Morningstar de 4 et de 5 étoiles (selon la catégorie d'actions); une cote Morningstar de durabilité "Elevée" de 5 globes (plaçant ainsi le Fonds parmi les premiers 10% des fonds de son groupe de référence) et trois membres de l'équipe d'investissement ont été notés par Citywire. Tous ces éléments témoignent de la qualité de la gestion du Fonds, plus particulièrement du point de vue des rendements ajustés aux risques.

Nous sommes par conséquent heureux de vous informer que le Fonds a été à nouveau reconnu par FundsPeople qui l'a classé parmi ses "Produits de placement phares de l'année" dans le cadre de la notation des Fonds en 2022 en Italie et en Espagne.

Le Fonds Sturdza Family a été reconnu pour la régularité de ses rendements, en termes de volatilité vis-à-vis de son groupe de référence défini par Morningstar. Pour toute information supplémentaire relative à la méthodologie d'évaluation de FundsPeople, veuillez lire ce qui suit.

A propos du Fonds Sturdza Family

Le Fonds a été lancé pour capitaliser sur l'approche d'Eric Sturdza en matière d'investissements à long terme, en privilégiant les entreprises stables à forte croissance, tout en cherchant à réduire la volatilité par un portefeuille d'allocation flexible et diversifié. Le Fonds est un élément clé de la stratégie de gestion de patrimoine propre de la famille Sturdza.

Ainsi, l'équipe se compose de gestionnaires et de conseillers expérimentés et complémentaires, aux parcours divers et aux connaissances approfondies dans leurs catégories d'actions respectives - l'objectif étant de contribuer à atteindre les objectifs d'investissement sur la durée.

Aujourd'hui l'équipe compte sept personnes, dont Eric et Constantin Sturdza. Nous cherchons, par l'intermédiaire du Fonds, à offrir aux investisseurs à long terme l'occasion d'investir aux côtés de la famille Sturdza, en garantissant ainsi une réelle convergence d'intérêts.

Interrogé sur la distinction de FundsPeople, Constantin Sturdza déclare: "Nous sommes ravis que le Fonds Sturdza Family ait été reconnu par FundsPeople pour les rendements redressés en fonction des risques, obtenus depuis sa création en 2018. Le macro-environnement s'est avéré volatile et parfois imprévisible. Cependant, nous sommes fiers d'avoir atteint notre objectif en tant qu'équipe, grâce à cette stratégie basée sur des principes à long terme, qui met l'accent sur la création de valeur.

Nous recherchons constamment de nouveaux moyens permettant d'améliorer notre approche et de nous adapter à l'environnement auquel nous sommes confrontés dans le cadre de nos investissements, dans l'optique de garantir la poursuite de notre service vis-à-vis de nos clients, de manière unique. Notre objectif est, ainsi, de conserver l'harmonisation complète et relativement unique des intérêts en qualité d'investisseur principal."

La méthodologie de notation de FundsPeople

Depuis sept ans, FundsPeople évalue les fonds en fonction de trois critères. L'objectif est d'identifier, dans chaque marché, les produits qui ont démontré des résultats cohérents en comparaison avec leur groupe de référence et qui sont considérés comme ceux sur lesquels miser selon les sélecteurs de fonds, ou qui possèdent d'importants antécédents dans le marché concerné. FundsPeople estime qu'un fonds satisfaisant au moins l'un de ces critères est digne de reconnaissance dans le classement FundsPeople.

Comme cela a été mentionné, le Fonds Sturdza Family a été sélectionné sur la base de la régularité de ses rendements ajustés au risque. Ce rendement est analysé par l'équipe de FundsPeople qui utilise son propre modèle quantitatif pour identifier, dans chaque catégorie, le fonds au rendement le plus soutenu (catégorie Morningstar).

L'étape initiale du processus prend en considération l'ensemble des fonds disponibles à la vente dans un marché donné, ainsi que les données relatives à la rentabilité de plus de trois ans à la fin de l'année civile pertinente (2021 dans ce cas). Seule la plus ancienne catégorie d'actions disponible à la vente dans le marché concerné est utilisée à ces fins.

L'équipe de FundsPeople s'efforce d'identifier la façon dont chaque fonds se comporte, en fonction de deux variables: la rentabilité et la volatilité, en termes de devises de base. Elle compare chaque fonds au sein de son groupe de référence à l'aide de deux tableaux de bord.

La première variable prend en considération les données cumulées de rentabilité et de volatilité sur trois et cinq ans, tandis que la seconde étudie ces indicateurs au cours des cinq dernières années civiles (de 2017 à 2021). Dans les deux cas, la rentabilité et la volatilité sont pondérées à 65% / 35% respectivement. Chaque tableau de bord classe les fonds au sein de leur groupe de référence - ceux du premier quintile étant les seuls à recevoir une cote.

Contactez-nous

Pour en savoir plus à propos du Fonds Sturdza Family et de son équipe d'investissement ou pour recevoir une documentation complémentaire, veuillez contacter [email protected] ou visitez le site web Fonds sur ericsturdza.com.

Les opinions et déclarations ci-incluses sont celles de la Banque Eric Sturdza SA en leur qualité de conseiller en investissement auprès du Fonds au 27/06/2022. Elles sont basées sur des recherches et modélisations internes. Veuillez saisir ericsturdza.com pour consulter l'intégralité des clauses de non-responsabilité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 12:30 et diffusé par :