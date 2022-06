La société Daki Menan Lands and Resources célèbre le lancement de son programme forestier





TEMAGAMI, ON, le 30 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a à coeur de favoriser la diversification et l'inclusivité du secteur forestier, en appui à l'autodétermination des peuples autochtones, à la réduction des disparités socioéconomiques et à la création de solutions plus vertes pour contrer les changements climatiques et transitionner vers une économie sobre en carbone.

L'amélioration du leadership autochtone en foresterie - qu'il s'agisse d'occasions dans le domaine, d'entreprises, de carrières ou de gouvernance - marque un grand pas dans cette direction. Avec le lancement du Programme forestier de la société Daki Menan Lands and Resources, la Première Nation de Temagami se rapproche de sa vision de devenir un moteur de l'économie forestière. La pose de ce jalon important de l'exécution de sa stratégie de développement forestier prépare bien la Première Nation à exploiter un large éventail de débouchés offerts par le secteur forestier, dont la plantation d'arbres, la lutte contre les feux de forêt, la sylviculture, la production de bois de chauffage et le sciage à façon.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, l'honorable Patty Hajdu, sont heureux de célébrer le lancement officiel du Programme forestier de la société Daki Menan Lands and Resources. Le programme a bénéficié d'une contribution de 250 000 $ de l' Initiative de foresterie autochtone (IFA) , qui finance des projets de développement économique dirigés par des Autochtones dans le secteur forestier canadien. En outre, FedNor y a investi 420 000 $ puisés dans son Programme de développement du Nord de l'Ontario .

Le projet de la société Daki Menan Lands and Resources vise à renforcer le développement forestier et à stimuler la croissance économique et le développement de capacités dans la communauté de la Première Nation de Temagami. Les activités de Daki Menan s'avèrent déjà un secteur porteur pour les jeunes de la communauté qui veulent de la formation et de l'emploi.

La collaboration du gouvernement du Canada et de la Première Nation de Temagami à ce projet a contribué au lancement d'outils, de technologies, de produits et de services de foresterie qui auront des retombées avantageuses pour la communauté pendant des années.

Les fonds accordés proviennent d'un programme de Ressources naturelles Canada - l'Initiative de foresterie autochtone, qui offre de l'aide financière à des projets autochtones de développement économique dans le secteur forestier canadien. Ce programme a notamment pour avantage de renforcer, chez les Autochtones, la participation, la mobilisation et les activités de développement économique dans le secteur forestier pour amener ces communautés à s'investir davantage dans les possibilités économiques, les entreprises, les carrières et les activités de gouvernance qui relèvent de ce secteur.

Citations

« Je tiens à féliciter la Première Nation de Temagami pour le lancement officiel du Programme forestier de la société Daki Menan Lands and Resources. Le gouvernement du Canada est très heureux de soutenir cet important travail, qui contribue notablement à la création d'emplois de qualité et à l'avenir durable de la foresterie dans la région. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« C'est un plaisir pour moi de participer au lancement du Programme forestier de la société Daki Menan Lands and Resources. Les Premières Nations doivent continuer à bâtir des communautés saines et résilientes en effectuant en partenariat des investissements à long terme et d'importants projets. Dans le domaine de la foresterie et des ressources naturelles, ces investissements créeront de bons emplois, contribueront à protéger l'environnement et favoriseront le développement de nos communautés. »

L'honorable Anthony Rota

Député de Nipissing--Timiskaming

« Le lancement officiel du Programme forestier de la société Daki Menan Lands and Resources est un excellent exemple de projet de développement économique dirigé par des Autochtones en partenariat avec le gouvernement fédéral. Grâce à des investissements dans la construction de la scierie et à l'aide d'un stagiaire en coordination forestière, la Première Nation de Temagami créera des emplois et renforcera l'économie locale. Félicitations à tous. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

« Le lancement du programme forestier est un grand jour pour la société Daki Menan Lands and Resources. L'idée est née en 2004 lorsque du personnel et des membres de la communauté de la Première Nation de Temagami ont élaboré la stratégie forestière de la Première Nation. Elle est restée en veilleuse pendant quelques années, puis, en 2013, nous avons commencé à exécuter la stratégie avec le concours de nombreux partenaires, la Première Nation de Temagami, FedNor et l'Initiative de foresterie autochtone de RNCan. Les bénéficiaires de l'exécution de la stratégie sont nos JEUNES, qui ont reçu des formations en sylviculture, en sciage de billots, en production de bois de chauffage et en construction de bâtiments. »

Robin Koistinen

Présidente de la société Daki Menan Lands and Resources

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

Suivez-nous sur Twitter : @FedNor ( http://twitter.com/FedNor )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 12:29 et diffusé par :