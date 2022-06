Lafarge Canada acquiert les opérations de Carrière et Pavage St-Eustache du Groupe Mathers au Québec





Lafarge Canada est heureux d'annoncer aujourd'hui l'acquisition des opérations de Carrière et Pavage St-Eustache (Carrière St-Eustache Ltée et Pavage St-Eustache Ltée) du Groupe Mathers au Québec. Cet investissement viendra bonifier le réseau des Granulats de Lafarge et renforcer la position de la compagnie à titre de leader des solutions de construction innovantes et durables dans la région de Montréal (Est et Rive-Sud) et des Basses-Laurentides (Québec). Il réitère également la Stratégie 2025 de la compagnie visant à étendre ses opérations de Granulats par le biais d'acquisitions de sablières, de carrières, de terminaux et de dépôts au sein de marchés stratégiques à forte croissance.

« Aujourd'hui est un jour historique pour Lafarge Canada. Il s'agit de la plus importante acquisition au sein de la ligne de produits des Granulats dans l'Est du Canada en plus de 10 ans pour Lafarge, et une occasion d'intégrer une entreprise établie et bien enracinée dans la communauté affichant un historique d'exploitation responsable au sein de la famille des Granulats de Lafarge», a commenté David Redfern, Président Directeur Général de Lafarge - Est du Canada. « Le Québec est un marché dynamique et passionnant avec des projections de croissance élevées soutenues par de nécessaires développements d'infrastructures actuels et futurs. Et ce n'est que le début. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire progresser notre stratégie de croissance durable fondée sur nos principes forts en matière d'environnement et d'excellence opérationnelle. »

« Chez Holcim, nous sommes engagés à toujours faire grandir la compagnie et à faire évoluer nos activités. Accueillir les opérations de Carrière et Pavage St-Eustache possédant plus de 60 ans d'expérience et plus de 80 employés, au sein de Lafarge Canada est un privilège », a déclaré Toufic Tabbara, Chef régional, Holcim Amérique du Nord. « Avec cette acquisition ciblée, nous ajoutons à nos activités la plus importante carrière de pierres concassées au Québec et étendons notre influence en matière d'économie circulaire dans l'industrie, avec la production de béton et d'asphalte recyclés. Avec cette nouvelle structure, nos clients auront accès à un éventail complet de solutions de granulats, et dorénavant d'asphalte, dans la région de Montréal - pour tous leurs projets de construction. »

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons construit au fil des ans avec les opérations de Carrière et Pavage St-Eustache du Groupe Mathers. Ce fut une expérience très enrichissante pour ma famille de pouvoir voir les entreprises se développer », a commenté Brigitte Mathers, Présidente et membre du conseil d'administration du Groupe Mathers. « Nous sommes ravis de faire partie du prochain chapitre des opérations de Carrière et Pavage St-Eustache. L'avenir est certainement prometteur. »

En quelques chiffres

Lafarge Canada acquiert les opérations de Carrière et Pavage St-Eustache (Carrière St-Eustache Ltée et Pavage St-Eustache Ltée) du Groupe Mathers au Québec.

L'investissement réitère la Stratégie 2025 de la compagnie visant à étendre ses activités par le biais d'acquisitions de sablières, de carrières, de terminaux et de dépôts au sein de marchés stratégiques à forte croissance.

Il s'agit de la plus importante acquisition au sein de la ligne de produits des Granulats dans l'Est du Canada pour Lafarge en plus de 10 ans.

Lafarge accueille plus de 80 employés au sein de sa structure.

Depuis plus de 60 ans, la Carrière St-Eustache est la plus importante carrière de pierres concassées au Québec.

Cette acquisition ciblée permet à Lafarge Canada d'étendre son influence en matière d'économie circulaire dans l'industrie, avec la production de béton et d'asphalte recyclés.

À propos de Lafarge Canada Inc.

Lafarge est le plus important fournisseur de matériaux de construction diversifiés et durables au Canada et fait partie du groupe mondial Holcim. Forte d'un effectif de 6 000 employés et de 350 sites répartis sur l'ensemble du territoire canadien, notre société a pour mission de fournir des solutions qui permettent la construction de villes et de collectivités meilleures. Les villes où les Canadiens vivent, travaillent et élèvent leurs familles et où l'infrastructure des collectivités profite de solutions fournies par Lafarge sous forme de granulats, de ciment, de béton prêt à l'emploi et préfabriqué, d'enrobés bitumineux, de pavage et de construction de routes.

À propos de Holcim

Holcim construit le progrès pour l'humanité et pour la planète. En tant que leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, Holcim permet la création de villes plus vertes, d'infrastructures plus intelligentes et l'amélioration du niveau de vie dans le monde entier. En plaçant le développement durable au coeur de sa stratégie, Holcim est sur la voie d'être une compagnie net zéro et positionne ses gens et ses communautés au coeur de sa réussite. En tant que leader mondial du recyclage, Holcim est un moteur de la construction circulaire et construit plus avec moins. Holcim est la société à l'origine de certaines des marques les plus réputées au monde dans le secteur de la construction, notamment ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Geocycle, Holcim, Lafarge et Malarkey Roofing Products. Holcim, c'est 70 000 personnes dans le monde entier qui sont passionnées par la construction du progrès pour l'humanité et la planète à travers quatre secteurs d'activité : Ciment, Béton prêt à l'emploi, Granulats et Solutions & Produits.

À propos du Groupe Mathers Inc.

Groupe Mathers Inc. est une entreprise familiale qui détient une variété de participations au sein d'entreprises situées dans la région de Montréal (Québec). Carrière et Pavage St-Eustache (Carrière St-Eustache Ltée et Pavage St-Eustache Ltée) desservent le marché local avec des produits de pierres concassées et d'asphalte depuis plus de 50 ans. Son engagement à produire des matériaux de qualité a fait de Mathers l'un des plus grands producteurs de matériaux de construction au Québec.

