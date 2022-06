Les nouveaux arrivants afghans célèbrent leur première fête du Canada





OTTAWA, ON, le 30 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de travailler d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. Pour les plus de 16 270 réfugiés afghans qui sont arrivés au Canada depuis août dernier, les festivités de demain marqueront leur première fête du Canada dans leur nouvelle communauté.

Pour célébrer cette journée spéciale, nous tenons à remercier sincèrement les fournisseurs de services d'établissement qui nous rappellent que la générosité est l'une de nos plus grandes richesses.

Un exemple brillant de la générosité canadienne est l'Association for New Canadians, un fournisseur de services d'établissement à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), qui organisera sa journée annuelle de sports familiaux multiculturels le 30 juin pour marquer la fête du Canada. Cet événement réunira à la fois les nouveaux arrivants et la communauté locale pour aider à créer des liens communautaires et des amitiés. L'Association collaborera avec une entreprise locale pour offrir des divertissements et des jeux gratuits aux enfants des nouveaux arrivants.

Parmi les ressortissants afghans qui célébreront leur première fête du Canada, on compte M. Farhad Iqbal. M. Iqbal est un ancien interprète des Forces armées canadiennes et un réfugié afghan qui est arrivé au Canada avec sa famille en août 2021. Lui et sa famille se sont rapidement adaptés à la vie canadienne, il a trouvé un emploi et a établi des liens avec sa nouvelle communauté. Ses premières impressions du Canada étaient positives : il a tout de suite aimé les gens sympathiques, l'air pur, les structures historiques et le doux sirop d'érable. Alors qu'ils s'apprêtent à célébrer leur première fête du Canada, M. Iqbal et sa famille se sentent soulagés que les Canadiens accueillent les nouveaux arrivants et sont reconnaissants de leur sécurité retrouvée.

« Le Canada compte des lacs magnifiques et l'air le plus pur au monde. Nous sommes heureux ici et nous aimons notre mode de vie. Je travaille et j'étudie actuellement, et j'essaierai aussi de commencer mes études supérieures ici pour servir à l'avenir le Canada. »

- Farhad Iqbal, nouvel arrivant afghan célébrant sa première fête du Canada

Chaque jour, nous sommes témoins de la générosité et de la résilience des gens partout au pays, y compris des nouveaux arrivants afghans. Les réfugiés afghans se sont réinstallés dans plus de 90 communautés partout au Canada, allant de grands centres urbains comme Toronto et Vancouver à de plus petits centres comme Red Deer et Fredericton. Le gouvernement du Canada est fier de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, les fournisseurs de services d'établissement et les intervenants de partout au pays pour accueillir les réfugiés afghans et les aider à s'adapter à la vie au Canada. Voyez comment célébrer votre citoyenneté le jour de la fête du Canada et lisez les témoignages d'autres nouveaux arrivants afghans sur notre page Suivez le parcours.

Des photos des arrivées précédentes de réfugiés afghans sont disponibles dans le Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

Citations

« En cette journée du Canada, célébrons notre beau pays accueillant et soulignons la richesse de sa diversité culturelle d'un océan à l'autre. Notre engagement fort et partagé d'aider les gens les plus vulnérables du monde nous a permis d'être un leader mondial en réinstallation des réfugiés. Je suis fier qu'un si grand nombre de réfugiés afghans ont été bien accueilli dans des communautés canadiennes et qu'ils peuvent maintenant se sentir chez eux au Canada. Nous continuerons de travailler fort à la réinstallation de réfugiés afghans au Canada pour qu'ils puissent y trouver refuge. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Les réfugiés qui sont réinstallés deviennent des résidents permanents grâce au Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement ou au Programme de parrainage privé de réfugiés. Cela leur permet de vivre, de travailler ou d'étudier partout au Canada et d'obtenir une protection en vertu du droit canadien et de la Charte canadienne des droits et libertés.

et d'obtenir une protection en vertu du droit canadien et de la Charte canadienne des droits et libertés. Tous les nouveaux arrivants sont invités à participer aux festivités de leur toute première fête du Canada . Le 1er juillet 2022 marquera le 155e anniversaire de la Confédération.

Liens connexes

Suivez-nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 12:09 et diffusé par :