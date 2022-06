ESPACE MONTMORENCY À LAVAL PREND VIE





Arrivée du Collège Montmorency, de la Banque Scotia, de DHC Avocats et des premiers locataires résidentiels

LAVAL, QC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les premiers locataires résidentiels s'installent depuis quelques semaines, MONTONI, Groupe Sélection, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Montez Corporation sont fiers que des organisations de renom choisissent à leur tour de s'établir à Espace Montmorency, un ambitieux projet qui redéfinit le centre-ville de Laval. C'est donc dans ce lieu d'avant-garde que le Collège Montmorency, la Banque Scotia et DHC Avocats, qui emboitent le pas à Deloitte, au Groupe Montoni et au Groupe Sélection, ont décidé de s'installer dans le but d'offrir à leurs employés un lieu de socialisation et de collaboration lumineux et vivant directement connecté au métro de Montréal.

Des bureaux conçus pour attirer et retenir les talents

Dans un contexte de travail hybride post-pandémie et de pénurie de main-d'oeuvre où plusieurs entreprises font face à des enjeux de démobilisation, d'attrait et de rétention, Espace Montmorency, avec sa tour de bureaux de plus de 330 000 pieds carrés, est pensé et conçu telle une habitation - avec ses espaces naturels de détente, de coopération et de loisir. À titre d'exemple, le 8e étage est réservé au travail collaboratif : espace de coworking, salles de réunion disponibles sur réservation et terrasses peuvent être utilisés par l'ensemble des locataires. Les futurs locataires d'affaires pourront bénéficier d'un emplacement stratégique, à contresens de la circulation aux heures de pointe, où régnera une ambiance digne d'un centre-ville - animée et dynamisante - tout en bénéficiant d'une immense cour verdoyante et de terrasses ensoleillées.

En plus d'être moins dispendieux par employé que les autres espaces comparables à Laval et Montréal grâce à son potentiel de densité, le projet intègre une boucle énergétique qui, grâce aux échanges et à la récupération d'énergie entre les usages, permet de réduire de 50 % les coûts énergétiques, engendrant une diminution de 80 % des émissions de GES. Qui plus est, la plus haute distinction LEED pour l'enveloppe et le noyau d'un bâtiment, soit celle de niveau Platine, est visée pour la tour à bureaux du complexe. Les autres composantes du projet visent une certification LEED Or.

Un concierge intelligent

Afin de faciliter la vie des travailleurs, locataires résidentiels et visiteurs, Espace Montmorency offre un service de conciergerie hautement personnalisé et 100 % intégré au projet. Déverrouillage des portes à distance et commande des ascenseurs automatiquement, stationnement prédictif dynamique, réservation de salles, commandes de restaurants et services, casiers intelligents, contrôle de l'environnement et notifications de sécurité ne sont que quelques exemples des facilités qui seront offertes par l'entremise de l'application mobile intelligente.

Une vingtaine de nouvelles bannières commerciales

D'ailleurs, dès les prochains mois, les locataires pourront bénéficier de la présence d'une vingtaine de commerces et restaurants qui ont confirmé leur présence, soit Five Guys, Sushi Katsuné, Miss Pho, M4 Burritos, Olivia's Authentic Chicken, Starbucks, Milestones, La Belle & la Boeuf, Chocolato, Souvlaki Bar, Presotea, Sésame, Aisle 24 (épicerie sans caissier), Institut Béa, Lunetterie Parade, Benny and Co., Ange Boulangerie, Kababgy et Poulet Rouge.

Offre résidentielle entièrement prête dès le 1er juillet prochain

Depuis le début du mois de juin, les premiers locataires résidentiels ont déposé leurs valises dans deux des trois concepts de résidences locatives totalisant plus de 700 unités, soit Yimby et Hoop. À compter du 1er juillet, le troisième concept, Waltz, ouvrira ses portes. Ces concepts d'habitation mettent en lumière une offre intergénérationnelle diversifiée avant-gardiste et visent à créer un milieu de vie dynamique et un fort esprit de communauté. Tous sont liés aux services de proximité d'Espace Montmorency ainsi que par divers espaces communs conçus afin de favoriser les rencontres et d'augmenter le sentiment d'appartenance des résidents de tous âges.

Cet été, des commerces et restaurants ouvriront leur porte et dès cet automne, ce sera au tour des espaces à bureaux d'accueillir les travailleurs des différentes organisations ayant choisi Espace Montmorency. Enfin, l'hôtel Courtyard par Marriott compte débuter ses activités à l'hiver 2022-2023.

CITATIONS

« Alors que le retour au bureau dans un contexte hybride est primordial pour la motivation des équipes, la rétention et l'attrait des talents, Espace Montmorency, avec ses commerces et ses nombreux restaurants, offre un environnement dynamique d'une qualité incomparable et entièrement adapté à la nouvelle réalité du monde du travail. Le Collège Montmorency, la Banque Scotia et DHC Avocats vont bénéficier de cette expertise que nous avons développée dans la conception de bureaux post-pandémie et que nous mettons au service de nos clients. »

- Dario Montoni, président, Groupe Montoni

« C'est avec fierté que nous avons accueilli les premiers locataires résidentiels d'Espace Montmorency. Nous sommes heureux d'offrir un milieu de vie unique qui rassemblera les générations au coeur du plus important projet immobilier mixte de Laval et qui redéfinira assurément son centre-ville. Après trois années de construction ponctuées d'une pandémie mondiale, je tiens enfin à souligner le travail de toutes les équipes qui ont réussi ce projet dans le temps prévu. »

- Réal Bouclin, président fondateur et chef de la direction, Groupe Sélection

« Nous sommes aujourd'hui témoins de l'immense succès de ce projet novateur qui réussit à attirer au sein de ce nouveau hub urbain à la fois des résidents de toutes les générations et des travailleurs au service d'entreprises florissantes. C'est une fierté de voir l'aboutissement de ce projet d'impact, qui est en ligne directe avec la mission de notre organisation : créer de la richesse partout au Québec. Avec sa mixité d'usages et la création de quelque 3 200 emplois tout au long du développement du projet, nous pouvons dire mission accomplie. »

- Normand Bélanger, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Après plusieurs mois de travail acharné, nous nous réjouissons, que dès la session hiver 2023, le Collège pourra prendre ancrage dans ce lieu qui réunit des classes, des salles de réunion, des lieux d'études, des aires de socialisation et des bureaux administratifs. Il s'agit d'un moment historique pour notre communauté, qui s'inscrit en droite ligne avec notre nouvelle planification stratégique : Horizon 2026. Notons que le déficit d'espace existe encore au Collège et que nous poursuivrons nos efforts au cours des prochaines années pour le combler et ainsi répondre aux aspirations des jeunes de Laval »

- Olivier Simard, directeur général, Collège Montmorency

« En plus de sa localisation stratégique qui nous permettra d'accroître la synergie entre nos lignes d'affaires - ayant déjà pignon sur rue dans le secteur -, la modernité, la flexibilité et la qualité des espaces de bureaux offerts sont sans contredit ce qui nous a convaincus de choisir Espace Montmorency. Nous y installerons un centre financier qui regroupera nos équipes de services bancaires aux entreprises de taille moyenne, notre filiale Roynat ainsi que nos équipes de gestion de patrimoine. Nous serons très heureux d'accueillir nos clients dans cet environnement avant-gardiste représentatif des services que nous leur offrons ainsi que de procurer à nos employés un lieu de travail stimulant, à la fine pointe et qui regroupe en un seul endroit de nombreuses commodités pour leur faciliter la vie. »

- Mathieu Beaudoin, directeur principal, Communications mondiales et Affaires publiques,

Banque Scotia

« Dans un marché concurrentiel pour l'attraction de talents, la proximité du métro représente un important avantage pour nous. D'autant plus que par le fait même, nos bureaux d'Espace Montmorency seront liés directement par le métro à notre bureau situé à la Tour de la Bourse au centre-ville de Montréal. Imaginez comment il sera alors facile pour nos clients et nos employés d'accéder à nos deux places d'affaires ! Nous avons très hâte de les accueillir dans ce lieu moderne, abondant en lumière naturelle, qui occupe une position névralgique pour la communauté d'affaires de Laval et de la Couronne Nord. »

- Steve Cadrin, avocat associé, DHC Avocats

À propos d'Espace Montmorency

Évalué à plus de 450 millions de dollars, Espace Montmorency est un développement urbain à usage multiple composé de 4 tours. Premier projet au Québec a avoir obtenu la certification LEED v4 AQ de niveau Or pour l'aménagement des quartiers et visant les certifications LEED Platine et Or, Espace Montmorency donne un accès direct à la station de métro Montmorency et tire avantage du potentiel du secteur orienté sur les principes du développement lié au transport collectif « TOD ». Situé à l'est de l'autoroute des Laurentides, entre les boulevards du Souvenir et de la Concorde Ouest, adjacent à la Place Bell, il marquera la naissance du nouveau centre-ville de Laval.

LE PROJET EN BREF

Développé par MONTONI, Groupe Sélection, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Montez Corporation

Valeur de 450 M$

Dessiné par Sid Lee Architecture

1,3 million de pi2 d'espaces locatifs

4 tours principales

Tour 1 : résidentielle



Tour 2 : à bureaux



Tour 3 : hôtel Courtyard par Marriott



Tour 4 : résidentielle

500 000 pi2 d'espaces à bureaux et commerciaux

Plus de 700 unités résidentielles :

Yimby , des appartements locatifs conçus pour les jeunes professionnels, avec du mobilier intégré et modulable au gré des besoins des locataires, et un esprit de communauté hors du commun;

modulable

Hoop , qui propose des condos locatifs qui s'adaptent parfaitement à tous les types de familles, que ce soit en couple, avec les enfants, les amis et même les compagnons à quatre pattes ;

condos

Waltz , qui permet à ceux qui veulent profiter pleinement de leur liberté de vivre dans des condos locatifs de première qualité qui offrent des espaces aussi spacieux que raffinés, avec leurs finis impeccables jusque dans les moindres détails.

Hôtel Courtyard par Marriott de 188 chambres

188 chambres Immense cour intérieure verdoyante de 60 000 pi 2

Terrasses sur les toits

Espaces verts publics de 50 000 pi 2

Stationnement souterrain intelligent

Stationnement pour les vélos

Bornes de recharge pour les voitures électriques

Application mobile intelligente unique créée sur mesure pour optimiser l'expérience de conciergerie des usagers

Certification LEED v4 AQ, niveau Or, pour l'aménagement des quartiers : obtenue

Certification LEED v4, niveau Platine, pour le noyau et l'enveloppe de la tour à bureaux : visée

Certification LEED v4, niveau Or, pour le noyau et l'enveloppe des tours résidentielles et de la tour de l'hôtel : visée

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500?projets représentant plus de?20?millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30?centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 20?ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction -- de l'excavation au design intérieur -- et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,5?millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED. www.groupemontoni.com

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis 30 ans, Groupe Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. Groupe Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 50 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 5 milliards $. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de 5 000 personnes qui oeuvrent chaque jour au bien-être de quelques 15 000 clients dont le taux de satisfaction exceptionnel s'élève à

95 %. www.groupeselection.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement d'une valeur de 4,9 milliards de dollars, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pieds carrés de terrain à développer et 146 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec. www.fondsimmobilierftq.com

À propos de Montez Corporation

Fondée en 2002, Montez Corporation est l'un des principaux gestionnaires de placements immobiliers au Canada axé sur la création de valeur par l'approvisionnement, la transaction, la gestion et le développement d'investissements immobiliers à grande échelle. Montez a levé plus de 3,5 milliards de dollars de fonds propres pour ses stratégies de revenus, de croissance urbaine et de développement. Actuellement, Montez détient une participation dans un portefeuille représentant plus de 25 millions de pi2 évalué à plus de 7,5 milliards de dollars. www.montezcorp.com

À propos du Collège Montmorency

Depuis plus de 50 ans, le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2020-2021, il accueille plus de 8 000 étudiants. Vingt-huit programmes d'études sont offerts : cinq (5) en formation préuniversitaire et vingt-trois (23) en formation technique. L'Alternance travail-études est possible dans dix-neuf (19) programmes. La clientèle adulte a quant à elle accès à une quinzaine de programmes menant à une attestation d'études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, bon nombre d'entreprises sont desservies grâce au service de formation sur mesure en entreprise. www.cmontmorency.qc.ca

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90?000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1?300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). www.banquescotia.com

À propos de DHC Avocats

DHC Avocats compte parmi les plus importants cabinets juridiques au Québec. Fondé il y a plus de trente ans et spécialisé en droit municipal ainsi qu'en droit du travail, le Cabinet a aussi développé une expertise reconnue en droit de l'environnement, de même qu'en litige administratif, civil et commercial en comptant sur l'expérience ainsi que le savoir-faire de son équipe de plus de trente juristes. Les relations étroites que DHC entretient avec ses clients ont favorisé l'acquisition d'une connaissance approfondie de leur fonctionnement interne et des défis auxquels ils doivent faire face. Toujours à l'écoute, DHC privilégie la voie du dialogue avec ses clients, de manière à mettre en place des solutions novatrices et bénéfiques pour répondre aux enjeux juridiques auxquels ils doivent faire face. www.dhcavocats.ca

