Xinhua Silk Road : une conférence visant à recruter des talents dont on a cruellement besoin organisée dans le district de Wangcheng à Changsha, dans le centre de la Chine

PÉKIN, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le district de Wangcheng de la ville de Changsha, dans le centre de la Chine, ville natale de Lei Feng, modèle d'altruisme en Chine, a organisé mercredi une conférence thématique visant à recruter les talents qui font cruellement défaut pour aider à faire face aux tâches difficiles de la relance de l'économie industrielle.

Comme présenté par le district, celui-ci prévoit de recruter 689 talents dont le développement industriel local a désespérément besoin, 54 talents pour les institutions publiques locales et 90 talents pour le plan de pratique sociale des étudiants de Qingfeng.

Pendant la conférence, environ 130 talents titulaires d'un doctorat sont venus dans le district de Wangcheng et ont tenu des réunions de recrutement hors ligne avec des entreprises locales, notamment Ausnutria Dairy Co., Ltd, Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd et Hunan Viscope Technology.

Parmi eux, 42 % des participants ont conclu des intentions initiales avec les institutions ou les entreprises de recrutement mercredi.

Ces dernières années, le district de Wangcheng a élaboré un ensemble de politiques visant à détecter, développer et motiver les talents et à créer l'environnement « Talent first » (le talent d'abord), dans le but de mieux faciliter la croissance économique locale et de contribuer davantage aux stratégies de relance de l'économie de la capitale de Changsha.

