LXT procède à une expansion de ses installations sécurisées et de sa main-d'oeuvre à l'échelle mondiale





Le nouveau chef de file mondial en matière de données pour l'entraînement de l'IA répond à la demande croissante en élargissant ses capacités pour soutenir plus de 750 paramètres régionaux linguistiques, dont le français canadien

TORONTO, 30 juin 2022 /CNW/ - LXT, un nouveau chef de file mondial en matière de données pour l'entraînement de l'IA, a annoncé aujourd'hui une expansion de ses installations sécurisées et de sa main-d'oeuvre à l'échelle mondiale pour répondre à une forte demande pour ses services de collecte de données et d'annotation pour l'IA. Plus particulièrement, l'entreprise a récemment constaté une augmentation des demandes relatives aux données pour entraîner des applications en français canadien et a mis à profit sa méthodologie éprouvée pour déployer rapidement de nouvelles installations sécurisées dans cette région. LXT exploite aujourd'hui cinq installations situées à des endroits stratégiques afin d'assurer une couverture équilibrée des langues, et d'autres installations seront ajoutées en fonction de la demande régionale.

Plus tôt cette année, l'entreprise a publié une enquête menée auprès de cadres de différentes entreprises, intitulée The Path to AI Maturity, qui met en lumière la demande croissante pour des données d'entraînement de l'IA dans des entreprises de toutes les tailles, et au sein de toutes les industries. Un rapport de suivi intitulé The ROI of High-Quality Training Data décrit en détail les avantages d'utiliser des données de haute qualité pour l'entraînement.

« Le développement d'applications d'IA et l'automatisation des opérations commerciales ne font que prendre de l'ampleur dans les entreprises mondiales d'aujourd'hui, a déclaré Mohammad Omar, cofondateur et chef de la direction de LXT. Cela crée un besoin en données d'entraînement étoffées pour l'IA dans le but d'alimenter cette innovation. LXT est déterminé à répondre à cette demande grâce à son approche souple, ses services complets, sa main-d'oeuvre talentueuse et ses installations sécurisées. Nous avons démontré notre capacité d'aider les entreprises qui cherchent à prendre de l'expansion sur le marché canadien, et nous nous réjouissons à l'idée d'élargir nos partenariats avec des entreprises semblables à l'avenir, peu importe où elles sont situées. »

LXT prend en charge la collecte et l'annotation de données dans plus de 750 paramètres régionaux linguistiques et a récemment constaté une augmentation de la demande pour le français canadien. L'entreprise exploite maintenant quatre emplacements conformes aux normes ISO27001 et PCI DSS au Canada (deux à Toronto, un à Mississauga et un à Montréal), et un autre au Caire, en Égypte. Ces installations soutiennent les clients qui ont besoin de l'environnement le plus sécuritaire possible pour répondre aux normes strictes établies par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Healthcare Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), entre autres.

L'entreprise recrute également du personnel au Canada et partout dans le monde, avec plus de 500 membres d'équipe à temps plein répartis dans six pays, au sein d'un effectif mondial de 100 000 employés qui ne cesse d'augmenter.

À ce jour, LXT a réalisé des dizaines de milliers de projets de données d'entraînement pour l'IA, répondant à l'ensemble des besoins de ses clients en matière de volume, de qualité et de livraison à temps, afin de soutenir avec succès les cycles de développement de produits de ses clients. L'entreprise a joué un rôle important dans l'amélioration d'un large éventail de solutions d'IA, notamment la reconnaissance de la parole, l'IA conversationnelle et la reconnaissance des sentiments.

À propos de LXT

LXT est un nouveau chef de file en matière de données d'entraînement pour l'IA qui alimente la technologie intelligente au profit des organisations mondiales. En partenariat avec un réseau international de contributeurs, LXT collecte et annote les données sur plusieurs modalités selon les exigences des entreprises en ce qui concerne la rapidité, la portée et la souplesse. Notre expertise mondiale couvre plus de 115 pays et plus de 750 paramètres régionaux linguistiques. Fondée en 2010, LXT a son siège social à Toronto, au Canada, et est présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Égypte, en Turquie et en Australie. L'entreprise sert des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, visitez le site Web lxt.ai.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1603468/LXT_Logo.jpg

SOURCE LXT

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 10:20 et diffusé par :