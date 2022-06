Infinix dévoile la technologie de charge Thunder 180 W, qui sera utilisée sur son prochain téléphone phare





SHANGHAI, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Infinix a dévoilé la technologie de charge Thunder Charge 180 W ultra-rapide, dont les débuts se feront sur certains téléphones phares de la marque Infinix qui seront annoncés au cours de la seconde moitié de l'année. Cette nouvelle technologie révolutionnaire permettra aux utilisateurs d'atteindre une charge de 1 à 50 % d'une batterie de 4 500 mAh en seulement quatre minutes[1], offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de charge d'appareil intelligent avancée plus rapide et plus sûre.

« Après le lancement du concept de téléphone à charge rapide Infinix 160 W l'année dernière, la technologie Infinix Thunder Charge 180 W est une autre avancée industrielle qui offre au public une fonction de charge ultra-rapide. Infinix a pour objectif de continuer à améliorer l'efficacité au quotidien par l'itération et l'innovation en matière de technologie de charge rapide, afin que ses utilisateurs du monde entier soient les premiers à faire l'expérience d'une vie numérique efficace et pratique », a déclaré Manfred Hong, directeur principal des produits chez Infinix.

Technologie de charge 180 W à la pointe de l'industrie

La charge ultra-rapide n'a jamais été aussi en vogue qu'aujourd'hui et, avec la production de méthodes plus sûres de recharge à un taux de tension plus élevé, cette technologie devient de plus en plus populaire dans les appareils de milieu de gamme.

Les smartphones ordinaires dotés de fonctions de charge rapide utilisent généralement des batteries dont le taux de charge est compris entre 1 et 3C, tandis que la technologie Thunder Charge 180 W utilise des batteries dont le taux est de 8C, ce qui réduit efficacement les risques de surchauffe de la batterie liés à la technologie de charge rapide. Infinix a coopéré avec les plus grands fabricants de batteries au monde pour développer une nouvelle cellule de batterie 8C, qui est la batterie au lithium rechargeable dotée du plus haut taux de charge du secteur à l'heure actuelle. La cellule 8C présente une résistance interne plus faible par rapport à la structure de cosse conventionnelle à électrode unique. Elle dispose d'une cosse à électrodes multiples, ce qui réduit de plus de 50 %[2] la résistance interne et produit moins de chaleur. En outre, la technologie Thunder Charge 180 W utilise deux piles 8C en série, de sorte que la puissance de charge de chaque pile n'est que de 90 W pendant la charge, ce qui réduit la chaleur et augmente la longévité.

La technologie Thunder Charge 180 W adopte également une technologie d'alimentation bidirectionnelle automatique qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie du téléphone de 2 %[3] par rapport aux téléphones traditionnels à double batterie. La technologie d'alimentation bidirectionnelle automatique réduit la surface du circuit d'alimentation de 60 %, augmente la précision de la configuration du circuit et permet de gagner de l'espace. La technologie de charge fonctionne par distribution dynamique. Trois pompes à charge parallèles prennent en charge la conversion de puissance la plus élevée jamais réalisée sur un appareil Infinix, atteignant une efficacité de conversion de charge de 99 %[4], ce qui évite les surcharges et les surchauffes. C'est l'apogée de la technologie de charge d'Infinix à ce jour.

Une façon plus sûre de charger

La sécurité étant une des principales priorités de la marque, la technologie Thunder Charge 180 W dispose de 111 mécanismes de protection de sécurité logiciels et matériels pour protéger les smartphones, les chargeurs et les câbles de charge. La protection se déclenche lors de scénarios anormaux, comme une température élevée, une tension supérieure à la normale, des interférences électromagnétiques et autres, afin de garantir la sécurité du système du smartphone.

En outre, la technologie de charge Thunder 180 W est dotée de 20 capteurs de température, répartis dans les entrées USB, les puces de charge, sur la batterie et à d'autres endroits à l'intérieur de l'appareil. La charge est surveillée en temps réel grâce à un algorithme de contrôle de la température intelligent qui garde une trace de tout. Pendant que l'appareil charge, la température du smartphone est maintenue en dessous de 43 ?[5], ce qui garantit une expérience de charge sûre et rapide sans chaleur excessive ni dégradation de la batterie.

Le câble Thunder Charge 180 W est doté d'une puce de cryptage spéciale de la marque Infinix intégrée, qui offre une transmission d'alimentation de 180 W pour une charge ultra-rapide. La technologie Thunder Charge 180 W peut identifier intelligemment la capacité de transmission d'alimentation du câble et s'adapter. Si un autre câble sans puce de cryptage spéciale de marque Infinix est branché sur l'appareil, cette fonctionnalité identifie le câble et limite la puissance à 60 W/100 W pour garantir une charge sûre.

Puissance, compatibilité et portabilité

La technologie Thunder Charge 180 W d'Infinix est l'une des solutions d'Infinix les plus avancées à ce jour et représente un pas en avant dans les percées technologiques pour les smartphones de milieu de gamme. Offrant une vitesse de charge exceptionnelle, des températures plus basses et des protocoles plus sûrs, cette technologie offre aux utilisateurs des moyens rapides et intelligents d'alimenter les appareils Infinix.

Elle utilise le nouveau matériau semi-conducteur GaN, ce qui permet aux téléphones dotés de la technologie Thunder Charge 180 W de résister à une variété d'environnements et à des températures supérieures à 40 °C. En outre, le chargeur est compatible avec plusieurs protocoles de charge rapide et peut effectuer une charge rapide maximale de 100 W s'il est utilisé avec la plupart des appareils électroniques sur le marché, notamment les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs portables, offrant ainsi aux utilisateurs une flexibilité maximale avec une solution à câble unique. Les utilisateurs peuvent également utiliser des câbles d'autres fabricants pour charger les appareils Infinix jusqu'à 100 W.

La technologie Thunder Charge 180 W possède deux modes de charge distincts : le mode Furious et le mode Standard. Le mode Furious peut être activé en appuyant simplement sur un bouton et permet aux utilisateurs de bénéficier d'une charge ultra-rapide de 180 W.

La mise à disposition de la technologie de charge rapide 180 W pour les smartphones produits en masse par Infinix est une première mondiale et démontre la forte compétence technique et l'esprit d'innovation de cette société. Proposer cette technologie au grand public à un prix abordable fait partie des valeurs fondamentales d'Infinix et représente la volonté de la marque de démocratiser la technologie haut de gamme et de la rendre accessible à tous ceux qui le souhaitent. Ne manquez pas le lancement de nos prochains produits dotés de la fonction Thunder Charge 180 W qui seront disponibles au cours du second semestre de cette année.

À propos d'Infinix :

In?nix Mobility est une marque technologique en plein essor qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille en pleine expansion d'appareils intelligents dans le monde entier sous la marque In?nix, fondée en 2013. Ciblant la jeunesse grâce à une technologie de premier ordre, In?nix crée des appareils intelligents tendance, puissants et à un prix abordable qui offrent les dernières technologies du marché aux utilisateurs du monde entier, au moment où ils en ont besoin et à un prix qui leur convient.

[1] [2] [3] [4] [5] Toutes les données sont des valeurs théoriques obtenues par les laboratoires internes d'Infinix grâce à des tests effectués dans des conditions particulières. Les données réelles peuvent varier en raison des différences entre les produits individuels, les versions logicielles, les conditions d'application et les facteurs environnementaux.

