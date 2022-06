BioLineRx conclut une entente de codéveloppement avec GenFleet pour développer davantage le Motixafortide pour le traitement de l'adénocarcinome canalaire pancréatique, selon les conseils de MSQ Ventures





NEW YORK, 30 juin 2022 /CNW/ - M.S.Q. Ventures (« MSQ ») est heureuse d'annoncer que son client, BioLineRx Ltd. ("BioLineRx") (NASDAQ/TASE: BLRX), a conclu avec succès une entente de codéveloppement avec GenFleet Therapeutics, Inc. , une société biopharmaceutique spécialisée dans le domaine de l'immuno-oncologie établie à Shanghai, en Chine, pour le développement de Motixafortide pour le traitement de l'adénocarcinome canalaire pancréatique.

Aux termes de l'entente, GenFleet concevra et réalisera un essai clinique randomisé de phase 2b qui permettra d'inscrire environ 200 patients de première intention atteints d'un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique en Chine. Cette étude contrôlée randomisée visera à évaluer la supériorité du Motixafortide combiné à un anti-PD-1 et à la chimiothérapie comparativement à la chimiothérapie seule, qui est la norme de soins actuelle.

« Cette collaboration est fondée sur les résultats très encourageants de notre étude de phase 2a COMBAT/KEYNOTE-202 sur le Motixafortide combiné à un anti-PD-1 et à la chimiothérapie, qui fournissent un soutien solide pour le développement continu des traitements de cette maladie qui présente de nombreux défis. Grâce à son vaste réseau d'oncologie tumorale solide et à son équipe de développement hautement expérimentée, GenFleet sera à notre avis un partenaire exceptionnel pour mener à bien un essai randomisé de phase 2b rigoureusement conçu, a déclaré Philip Serlin , chef de la direction de BioLineRx. L'équipe de MSQ a contribué à naviguer dans la complexité des transactions transfrontalières et a assuré cette transaction en mettant à profit sa connaissance approfondie du marché mondial. Nous sommes très impressionnés par l'approche inusitée de MSQ et par son savoir-faire en matière de structuration et de négociation de contrats. »

« Les résultats de l'étude de phase 2a COMBAT/KEYNOTE-202 démontrent les avantages de la combinaison de l'inhibiteur Motixafortide de CXCR4 avec un anti-PD-1 et de la chimiothérapie dans un contexte de deuxième intention, a expliqué Qiang Lu , président de GenFleet. Nous croyons que cette combinaison pourrait également être bénéfique pour les patients de première intention, et nous espérons le confirmer dans le cadre d'un essai randomisé. Nous sommes ravis d'être partenaires de BioLineRx dans le développement de cet actif clinique à un stade avancé, et nous avons hâte de lancer cet essai important le plus rapidement possible. Tout au long de ce parcours, l'équipe de MSQ a fait preuve de professionnalisme et de dévouement en aidant nos deux équipes à atteindre la ligne d'arrivée en temps opportun. »

Echo Hindle-Yang , chef de la direction de MSQ, fait part de ses réflexions sur la transaction : « Cette collaboration démontre un autre excellent exemple de codéveloppement mondial, qui tire parti de l'expertise régionale de chaque entreprise pour accélérer le développement de nouveaux traitements. Nous sommes ravis de voir cette alliance entre BioLineRx et GenFleet pour poursuivre le traitement de l'adénocarcinome canalaire pancréatique, qui pose énormément de défis. Je suis impressionné par l'engagement de M. Serlin et du Dr Lu de GenFleet à l'égard du développement du Motixafortide comme traitement de l'adénocarcinome canalaire pancréatique. Avec un tel engagement de la part de chaque équipe, nous croyons que les patients bénéficieront de cette collaboration. Nous sommes honorés d'aller de l'avant avec ce partenariat transfrontalier et de contribuer au succès futur.

M.S.Q. Ventures est un cabinet-conseil transfrontalier basé à New York qui jette un pont entre les secteurs de la santé à l'échelle mondiale au moyen de ses connaissances approfondies, de son solide réseau et de ses connaissances locales du marché chinois.

