Le groupe DBN s'attaque aux problèmes agricoles les plus pressants aux côtés de scientifiques de haut niveau et de lauréats de prix





Le forum Zhongguancun Global Agricultural Science and Technology Innovation a été créé pour améliorer les forces axées sur la technologie

BEIJING, 30 juin 2022 /CNW/ - Beijing Dabeinong Science and Technology Group Co., Ltd. (« DBN »), une entreprise de haute technologie spécialisée dans le domaine de l'agriculture, a accueilli récemment le forum Zhongguancun Global Agricultural Science and Technology Innovation (« le forum ») par l'intermédiaire de la Global Agricultural Technology Innovation Platform (GAIN) pour explorer les plus récentes conclusions des études de scientifiques de haut niveau. Au cours du forum, le Groupe DBN a également nommé les lauréats du 12e prix DBN en science et technologie, un prix décerné à des scientifiques et chercheurs agricoles qui ont grandement contribué à l'avancement des sciences agricoles en Chine en faisant des découvertes avant-gardistes et en développant des technologies novatrices pour aborder les enjeux dans un large éventail de domaines, notamment la science des semences; les vaccins pour le bétail et la culture et la gestion du coton.

Plus d'un million de personnes ont regardé le forum en direct, qui peut être visionné ici.

« Au cours des 23 dernières années, le groupe DBN a récompensé et reconnu de nombreuses découvertes scientifiques et technologiques marquantes dans les principaux domaines agricoles de la Chine. Nous explorons de nouvelles approches pour encourager et motiver les scientifiques à l'avant-garde de l'innovation qui utilisent leur ingéniosité et leur créativité pour repousser les limites de la science moderne. Leur dévouement et leur contribution renforcent la sécurité alimentaire de la Chine, améliorent la salubrité des aliments et préservent la sécurité environnementale, en insufflant des forces qui stimulent la modernisation de l'agriculture et le développement durable pour la Chine et ailleurs », a déclaré Shao Genhuo, président du groupe DBN.

« En nous appuyant sur nos étapes importantes précédentes, nous espérons continuer à renforcer la coopération avec nos partenaires mondiaux afin de mieux servir les communautés agricoles et l'industrie dans son ensemble, tout en nous attaquant ensemble aux problèmes agricoles urgents et en améliorant le bien-être de la population ».

Yang Yuanzhu, expert en chef de Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd et président de l'Institut de recherche sur l'industrie des semences, Zheng Haixue, professeur et directeur de l'Institut de recherche vétérinaire de l'Académie chinoise des sciences agricoles, et Li Zhaohu, professeur et président de la Huazhong Agricultural University, ont été invités à présenter leurs travaux originaux de recherche scientifique lors de l'évènement. Voici les trois découvertes scientifiques extraordinaires qui ont reçu le prix le plus prestigieux :

Sélection et application des lignées mâles stériles géniques thermosensibles LK638S et J4155S indica de mi-saison, de haute qualité et à forte aptitude à la combinaison

Mise au point et utilisation d'un vaccin recombinant porcin et d'un vaccin inactivé bivalent contre le virus de la fièvre aphteuse de sérotype O et A

Innovation et application de la réglementation systématique et de la technique de cultivation légère du coton en Chine

Trois lauréats du prix Nobel, dont Oene Oenema, lauréat du prix Nobel de la paix, professeur à l'Université et au centre de recherche de Wageningen, Hartmut Michel, lauréat du prix Nobel de chimie, membre de l'Académie nationale allemande des sciences, et Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix et économiste bangladais, ont également été mis de l'avant lors de la cérémonie. Ils ont partagé leurs recherches et analyses révolutionnaires sur le potentiel de la bioéconomie et ses avantages pour l'agriculture durable, et ont mis en lumière les possibilités d'accélération du développement des communautés rurales en Chine.

