Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival de Lanaudière





QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1 492 742 $ au Festival de Lanaudière, qui se déroulera à Joliette jusqu'au 7 août.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère de la Culture et des Communications verse une contribution de 400 000 $ grâce au programme Aide aux immobilisations ainsi qu'un montant de 116 242 $ en vertu du programme Mécénat Placements Culture. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre Nathalie Roy, octroie 481 500 $ par le biais du programme de Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. Enfin, le ministère du Tourisme accorde 495 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Chaque été, le Festival de Lanaudière réunit les meilleurs interprètes de la scène nationale et internationale afin de présenter au public d'ici les artistes les plus prestigieux. Par son caractère distinctif et la qualité de sa programmation, ce grand rendez-vous musical est reconnu partout dans le monde. Au nom du gouvernement du Québec, qui souhaite démontrer par son investissement dans cet événement phare sa volonté indéfectible de soutenir la culture, je salue l'organisation qui nous propose cette année encore une programmation riche. Je convie la population québécoise à venir découvrir ce joyau au coeur de Lanaudière. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Pour une 45e édition, le Festival de Lanaudière fait vibrer la ville de Joliette au rythme des oeuvres de musique classique les plus grandioses. Je suis heureuse que le gouvernement soutienne cet événement musical. Avec un programme étoffé et diversifié, il a tout pour plaire tant aux néophytes qu'aux mélomanes les plus aguerris. Grâce à la présentation de concerts absolument uniques, il contribue à la renommée du Québec comme destination touristique et fait briller le savoir-faire des acteurs de notre industrie événementielle. J'invite les festivaliers à y participer en grand nombre, à profiter du fabuleux panorama de l'amphithéâtre Fernand-Lindsay et à sillonner les routes de Lanaudière pour se laisser surprendre par ce qu'elle a à offrir. »?

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

