Pose de la quille du 5e navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique (NPEA) le futur NCSM Frédérick Rolette

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 30 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui au chantier naval d'Halifax, le contre-amiral Brian Santarpia et Ross Langley, vice-président d'Irving Shipbuilding, ont officialisé la pose de la quille du cinquième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique (NPEA) - le futur NCSM Frédérick Rolette.



La cérémonie de pose de la quille est une tradition vieille de plusieurs siècles, remontant à l'époque romaine, qui marque le début officiel de la construction d'un navire. La cérémonie d'aujourd'hui incluait le soudage traditionnel d'une pièce de monnaie sur la coque du navire pour porter chance au capitaine et à l'équipage pendant la durée de vie du navire. La pièce, sélectionnée par la Marine royale canadienne et remise par le contre-amiral Brian Santarpia, commandant des Forces maritimes de l'Atlantique (FMAR[A]) et de la Force opérationnelle interarmées de l'Atlantique (FOIA), a été soudée par Eric Theriault, un Franco-Canadien originaire de Anse-des-Belliveau (Nouvelle-Écosse) dont les racines acadiennes remontent à plusieurs générations. Le contre-amiral a officiellement déclaré que la coque était « bel et bien posée » à la fin de la cérémonie.

Charles Frédérick Rolette est né à Québec le 23 septembre 1785 et s'est enrôlé dans la Royal Navy en tant qu'aspirant alors qu'il était jeune adolescent. Il s'est distingué pendant la guerre de 1812, dans le cadre de laquelle il a été reconnu comme un officier courageux et vif d'esprit. Le canton de Rolette (Québec), lieu historique situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent à environ 50 km au sud-est de Montmagny, tout près de la frontière américaine, a été nommé en son honneur, en 1868.

Juste avant que la guerre éclate en 1812, Rolette se trouve à Amherstburg, dans le Haut-Canada (maintenant l'Ontario), où il occupe les fonctions de lieutenant responsable du brick General Hunter. Lorsque la nouvelle du déclenchement de la guerre parvient à Amherstburg, le 3 juillet 1812, Rolette ne perd pas un instant et s'empare d'un vaisseau américain le Cuyahoga avant même que les membres de l'équipage ne sachent que leur pays avait déclaré la guerre à la Grande-Bretagne. La guerre de 1812 débuta ainsi sur cette importante prise, puisque des documents et des dépêches appartenant au général William Hull, un commandant américain, se trouvaient à bord du Cuyahoga, fournissant ainsi aux Britanniques une importante quantité de renseignements sur les forces américaines et leur déploiement.

À une époque où il n'était pas coutume de décorer les militaires pour souligner leurs actes de bravoure, le nom du lieutenant Rolette figure pourtant à plusieurs reprises dans les dépêches d'officiers supérieurs pendant la guerre. À la prise de Détroit, le major-général Isaac Brock ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Rolette : « Je vous ai observé en action. Vous rugissiez comme un vrai lion... je vais me souvenir de vous » [traduction], écrit le général.

Pour rendre hommage au courage du lieutenant Rolette, la pièce choisie pour cette cérémonie est la pièce de cinq dollars en argent de 2014 représentant le lion sur la montagne. Il y a plus de 30 000 ans, les hommes de l'Antiquité peignaient des troupes de lions sur les murs des grottes. Dès ces premiers instants, le lion est devenu un emblème de protection, de puissance militaire, de royauté et de pouvoir surnaturel. Aujourd'hui, le lion est l'un des symboles héraldiques les plus courants, utilisé dans les emblèmes, les armes et la monnaie de centaines de nations dans le monde.

Le futur NCSM Frédérick Rolette mesurera 103,6 mètres de long et 19 mètres de large, pèsera 6 615 tonnes et sera composé de 440 000 pièces.

Le chantier naval d'Halifax termine la construction de six navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique pour la Marine royale canadienne, et poursuivra avec deux variantes de NPEA pour la Garde côtière canadienne, suivies de 15 navires de combat canadiens pour la Marine.

À ce jour, le programme de construction navale canadienne au chantier naval d'Halifax a généré plus de 4,7 milliards de dollars d'investissements dans l'ensemble du Canada et plus de 8 300 emplois (directs et indirects). Le chantier naval d'Halifax continue d'embaucher tout en se préparant à construire les navires de combat canadiens en 2024.

CITATIONS :

Contre-amiral Brian Santarpia, commandant des Forces maritimes de l'Atlantique (FMAR[A]) et de la Force opérationnelle interarmées de l'Atlantique (FOIA),

« Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour marquer la pose de la quille du cinquième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique du Canada, le futur NCSM Frédérick Rolette. Donner au navire le nom de Frédérick Rolette est un choix inspirant pour nos marins. Alors qu'il était un jeune officier de la Marine provinciale, le lieutenant Rolette a agi dès le début de la guerre de 1812 en capturant le navire américain Cuyahoga. Il s'agissait d'une prise importante pour les Britanniques. L'esprit de bravoure et de dévouement du lieutenant Rolette survit aujourd'hui chez nos jeunes marins fiers et professionnels. Avec cet ajout aux navires de la classe Harry Dewolf, la Marine royale canadienne continuera d'exceller en mer et de fournir des capacités exceptionnelles à l'appui des intérêts canadiens, tant ici qu'à l'étranger. »

Ross Langley, vice-président d'Irving Shipbuilding

« Au nom des hommes et des femmes du chantier naval d'Halifax, nous sommes très heureux d'officialiser le début de la construction du cinquième NPEA - le futur NCSM Frédérick Rolette. La construction de ce navire prendra 47 % moins d'heures que le premier navire, le NCSM Harry DeWolf. Nous avons hâte de livrer ce navire à la Marine royale canadienne en décembre 2024. La coupe de l'acier du dernier navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique - le futur NCSM Robert Hampton Grey (6e NPEA) - commencera en août. L'engagement de notre équipe envers ceux qui servent courageusement se traduit par la construction d'une flotte de nouveaux navires de combat de qualité aussi rapidement que possible. Nous continuons de canaliser nos efforts en vue de l'année 2024 et du début de la construction des navires de combat canadiens. »

