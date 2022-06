Affinity nomme deux dirigeants clés de Robinhood et Showpad





Affinity, la plateforme d'intelligence relationnelle pour les négociateurs, a annoncé aujourd'hui les nominations de deux dirigeants clés : Dustin Deno au poste de directeur des recettes (Chief Revenue Officer, CRO) et Rich Bessel à celui de vice-président de la conception.

« Au cours des dernières années, nous avons observé une croissance exponentielle des industries axées sur les relations, » a déclaré Ray Zhou, co-PDG et cofondateur d'Affinity. « Alors que nous entrons dans notre nouvelle phase de croissance, nous sommes impatients d'accueillir Dustin et Rich dans notre équipe de direction. Leur solide bilan en matière de stimulation de la croissance du chiffre d'affaires et de conception de produits de classe mondiale dans des entreprises de technologie de premier plan sera essentiel alors que nous évoluons pour répondre à la demande croissante du marché. »

M. Deno apporte 15 ans d'expérience dans le SaaS, y compris le développement et la mise à l'échelle des équipes commerciales chez Salesforce et Showpad. Pendant qu'il était chez Showpad, M. Deno a participé au développement des équipes commerciales après que l'entreprise a sécurisé leur financement de série D et a orienté avec succès l'équipe pendant la pandémie. M. Deno dirigera l'organisation des ventes à la vélocité de classe mondiale d'Affinity et préparera l'entreprise pour sa phase suivante de maturité. Par ailleurs, il continuera d'exécuter la stratégie sur les secteurs du capital-risque, de la banque d'investissement et du capital-investissement tout en investiguant sur de nouvelles opportunités de marché.

« J'ai rejoint Affinity parce que l'équipe et le produit n'ont pas d'égal », a déclaré M. Deno. « En tant que professionnel des ventes, je connais la valeur de l'intelligence relationnelle exacte et exécutable que fournit Affinity, et notre opportunité commerciale est immense. »

Dans son rôle de VP de la conception, M. Bessel mènera la conception de produits future de l'entreprise de bout en bout, garantissant une expérience cohérente et attirante sur toutes les marques et produits d'Affinity. Son expérience inclut des rôles clés chez Robinhood, où il a dirigé dans sa première année une équipe pour créer une nouvelle image de marque d'entreprise primée, permettant ainsi à la société d'atteindre 11,7 millions d'utilisateurs actifs mensuels en décembre 2020. Pendant qu'il était chez Intuit, M. Bessel a participé à la création d'expériences produit significatives pour l'« économie du travail indépendant » émergente, réunissant le meilleur de deux produits de renom avec TurboTax et Quickbooks.

« Affinity est une entreprise avec des employés intelligents qui effectuent un travail percutant sur un produit incroyable de grande valeur », a commenté M. Bessel. « Non seulement j'ai été attiré par la technologie et l'équipe de direction, mais j'ai également été saisi par la culture d'entreprise d'Affinity, qui met en valeur l'équilibre et le bien-être, en en faisant un lieu où le personnel peut s'épanouir. »

Alors que les industries axées sur les relations se développent, Affinity continue d'investir dans les gens et les produits qu'elle propose aux marchés des négociateurs. Les données et les systèmes d'Affinity répondent aux besoins de GRC des clients et collectent des renseignements sur les relations, économisant ainsi un temps précieux grâce à l'automatisation tout en fournissant un paysage de données assimilable. Sur l'ensemble de la plateforme Affinity, ce sont plus de 500 000 nouvelles introductions qui sont réalisées et 450 000 contrats qui sont suivis chaque mois. En capturant la totalité des relations (plus de 18 000 milliards d'e-mails et 213 millions d'invitations de calendrier à ce jour), Affinity automatise les enregistrements des contacts, et suit l'activité, ce qui permet d'économiser plus de 260 heures par an de travail de saisie de données. En conséquence, les clients peuvent se concentrer sur l'établissement de connexions pour trouver et conclure leur prochain contrat plus rapidement.

À propos d'Affinity

Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle, qui permet aux négociateurs des secteurs axés sur les relations, de trouver, gérer et conclure davantage de transactions. Grâce aux informations et à la technologie, les plus automatisées en matière d'intelligence relationnelle, Affinity permet aux dirigeants de générer des transactions, de se libérer du travail fastidieux de saisie des données, et de s'assurer que leurs équipes peuvent agir en toute confiance, en connaissant le contexte et l'historique de chaque relation. La plateforme Affinity, y compris Affinity CRM, est utilisée par plus de 2 000 organisations axées sur les relations, dans le monde. Fondée en 2014, Affinity a son siège social à San Francisco et est soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC et MassMutual Ventures.

