57 Stars investit dans WayCool, la première plateforme indienne de technologie alimentaire et agroalimentaire





WASHINGTON, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- 57 Stars LLC, une société d'investissement alternatif internationale indépendante qui cible les secteurs à forte croissance stimulés par l'innovation technologique, a le plaisir d'annoncer avoir réalisé un investissement de 40 millions de dollars dans WayCool Foods & Products Private Limited (« WayCool »), la principale plateforme indienne de technologie alimentaire et agroalimentaire. Cet investissement est la première transaction du fonds à impact direct 57 Stars et le deuxième investissement du fonds mondial d'innovation 57 Stars 2 (« GIF 2 »).

WayCool, l'une des entreprises indiennes de technologie alimentaire et agroalimentaire à la croissance la plus rapide, mène la transformation de l'économie alimentaire indienne en rationalisant les chaînes d'approvisionnement. WayCool fournit aux agriculteurs des solutions cohérentes leur permettant d'augmenter leurs revenus jusqu'à 30 % tout en réduisant les déchets alimentaires jusqu'à 70 %. Grâce à une gestion stricte des ESG, WayCool souhaite devenir neutre en termes d'énergie, d'eau et de carbone afin de réduire davantage son impact environnemental.

L'investissement de 57 Stars illustre l'engagement de la société en faveur du développement durable et sa stratégie d'investissement à impact, qui vise à générer des rendements financiers intéressants tout en ayant un fort impact social et/ou environnemental positif.

« La structure fragmentée du marché agricole indien sépare les agriculteurs des marchés finaux par de multiples intermédiaires, a déclaré Amit Chandra, directeur général de 57 Stars. WayCool permet à toutes les parties prenantes de gagner en efficacité, de la culture à la vente. »

Chinna Pardhasaradhi, directeur financier de WayCool, a ajouté : Nous sommes heureux de nous joindre à 57 Stars pour la prochaine étape de notre voyage. Cet investissement témoigne de la confiance continue des investisseurs internationaux matures dans les entreprises fondamentalement saines qui ont un impact durable. »

WayCool Foods & Products

WayCool est l'une des principales plateformes indiennes de technologie alimentaire et agroalimentaire. Axée sur le développement et la distribution de produits alimentaires, la société s'appuie sur des technologies innovantes pour mettre à l'échelle et exploiter une chaîne d'approvisionnement complexe, de la culture à la vente. WayCool travaille avec plus de 150 000 agriculteurs et exploite une gamme complète de produits à travers de multiples canaux, au service de plus de 100 000 clients.

Fonds à impact direct 57 Stars

Le fonds à impact direct est le dispositif de co-investissement axé sur l'impact de 57 Stars, qui souhaite obtenir des rendements ajustés au risque intéressants et des résultats d'impact mesurables. Axé en priorité sur la durabilité environnementale, la santé et l'inclusion financière, le fonds à impact direct s'appuie sur la plateforme internationale de 57 Stars pour co-investir dans des entreprises technologiques à forte croissance qui favorisent la durabilité environnementale et améliorent l'accès aux produits et services pour les populations mal desservies, conformément aux objectifs de développement durable.

Fonds mondial d'innovation 57 Stars 2

Le GIF 2 est le principal outil d'investissement de la sixième génération de 57 Stars. Il s'agit d'un fonds thématique mondial axé sur les secteurs, qui s'engage dans des partenariats structurés, des coinvestissements et des investissements secondaires. Axé sur les secteurs à forte croissance, le GIF 2 cherche à tirer parti de l'innovation dans les solutions technologiques pour les consommateurs et les entreprises, les technologies liées à la santé et aux soins, la durabilité environnementale, les technologies financières et les services financiers.

57 Stars LLC

57 Stars est un gestionnaire international indépendant d'investissements alternatifs, avec plus de 4,5 milliards de dollars d'engagements mobilisés et gérés, et une implantation dans six villes à travers le monde. Fondée en 2005, la société souhaite générer des rendements supérieurs ajustés au risque en investissant dans des secteurs à forte croissance de l'économie mondiale, stimulés par des facteurs séculaires, des forces perturbatrices et l'innovation technologique.

