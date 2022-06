Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festibière de Lévis





QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 57 000 $ au Festibière de Lévis, qui aura lieu jusqu'au 3 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le Festibière de Lévis est de retour, au grand bonheur des festivaliers, qui répondent toujours très nombreux à l'appel. Votre gouvernement est fier de soutenir un événement de cette envergure, qui met de l'avant les artisans brassicoles du Québec. Cette initiative rassemble plusieurs exposants du milieu et contribue à l'offre touristique de la région. Que vous y preniez part entre amis ou en famille, beaucoup de plaisir vous y attend! J'invite les participants à profiter de l'ensemble des activités et à prolonger leur séjour en Chaudière-Appalaches pour découvrir tous ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

«?Je suis très heureux que l'on retrouve cette année le Festibière de Lévis sur le quai Paquet. Que demander de mieux pour entamer l'été que de déguster des bières locales dans une ambiance chaleureuse et festive avec vue sur Québec! Je tiens à souligner le travail des organisateurs. Grâce à eux, ce rendez-vous fait partie des incontournables pour plusieurs amateurs de microbrasseries!?»

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :??

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :



permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

