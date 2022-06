Carl's Jr Australie annonce un partenariat avec l'UFC





Carl's Jr. sera le burger officiel de l'UFC en Australie et en Nouvelle-Zélande jusqu'à la fin 2022

FRANKLIN, Tennessee, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- CKE Restaurants Holdings, Inc, société mère de Carl's Jr.® , et l'UFC, la référence mondiale en matière d'arts martiaux mixtes, s'associent pour un partenariat percutant qui réunit deux marques mondiales renommées.

Connu pour ses hamburgers audacieux et appétissants, Carl's Jr. lance une campagne créative complète avec un mélange de médias locaux et nationaux sur les canaux traditionnels et numériques, y compris les médias sociaux et imprimés. Plus tard dans l'année, un burger en édition limitée inspiré de l'UFC sera lancé pour célébrer ce partenariat emblématique. Les clients auront également la possibilité de participer au tirage de divers prix, dont l'accès à des événements et à des billets de l'UFC, des abonnements à la UFC Fight Pass, des cartes-cadeaux de la boutique de l'UFC, des cadeaux de Carl's Jr. et d'autres prix jusqu'en décembre 2022.

« Nous sommes ravis d'annoncer que Carl's Jr. Australie est le "Burger officiel de l'UFC". L'UFC et Carl's Jr. sont deux puissances mondiales, et nous savons que ce partenariat permettra aux deux marques de rejoindre de nouveaux publics, a déclaré Mike Woida, président international de CKE Restaurants Holdings. Alors que nous continuons à développer nos activités en Australie, nous sommes impatients de pouvoir mettre nos délicieux burgers entre les mains des fans de l'UFC dans la région et dans le monde entier. »

Afin de susciter l'enthousiasme avant la toute première Fight Night de l'UFC à Paris, Carl's Jr. Australie offre à un client chanceux la possibilité de gagner un prix ultime : un voyage VIP à un événement de l'UFC à Las Vegas. Plus de détails seront publiés sur les réseaux sociaux de Carl's Jr Australie et d'UFC ANZ au cours du mois prochain, alors restez à l'affût.

« Nous sommes ravis de nous associer à une marque aussi emblématique et appréciée que Carl's Jr. Australie et de l'accueillir comme notre premier partenaire officiel de restauration rapide dans la région de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, a déclaré Nick Smith, vice-président des partenariats mondiaux, UFC. Tout comme l'UFC, Carl's Jr. reconnaît l'appétit et les opportunités de croissance dans cette région, et nous ne pourrions pas être plus impatients de collaborer et de nous engager avec de nouveaux publics et fans dans cette catégorie. »

Grâce à des créations comarquées et personnalisées, les invités pourront goûter à l'UFC et célébrer la nouvelle star de l'octogone!

Suivez Carl's Jr. Australie et UFC ANZ sur les médias sociaux pour connaître les dernières nouvelles et les offres promotionnelles.

Twitter : @CarlsJrAU et @UFCANZ

Instagram : @CarlsJrAU et @UFCANZ

Facebook : www.facebook.com/CarlsJrAU

À propos de CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. (« CKE »), une société privée basée à Franklin, Tennessee, aux États-Unis, gère et exploite Carl's Jr. et Hardee's, deux marques régionales populaires, connues pour leurs produits uniques et innovants, tels que les Thickburgers® 100 % Black Angus, les Freshly Baked Biscuits et les Chicken Tenderstm panés à la main. Avec une présence à la fois américaine et internationale, Carl's Jr. Restaurants LLC et Hardee's Restaurants LLC comptent près de 4 000 restaurants franchisés ou exploités en propre dans 44 États américains et plus de 35 marchés internationaux et territoires d'outre-mer des États-Unis. Pour en savoir plus sur Carl Jr. Australie, consultez le site https://carlsjr.com.au/. Pour en savoir plus sur CKE, consultez le site https://ckefranchise.com/ ou les sites de ses marques www.carlsjr.com et www.hardees.com.

À propos de l'UFC®

L'UFC® est la référence mondiale en matière d'arts martiaux mixtes (MMA), suivie par plus de 688 millions de fans et par plus de 198 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. L'organisation produit chaque année plus de 40 événements en direct dans certaines des arènes les plus prestigieuses du monde, tout en les diffusant sur les écrans de plus de 900 millions de foyers dans plus de 170 pays. La liste des athlètes de l'UFC comprend les meilleurs athlètes de MMA du monde, représentant plus de 75 pays. Les offres numériques de l'organisation comprennent la UFC FIGHT PASS®, l'un des principaux services de streaming de sports de combat au monde. L'UFC est la propriété de la société Endeavor, entreprise mondiale de divertissement, de sport et de contenu, et son siège social est situé à Las Vegas, dans le Nevada. Pour plus d'informations, consultez le site UFC.com et suivez l'UFC sur Facebook.com/UFC et sur Twitter, Snapchat, Instagram et TikTok : @UFC.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1849452/UFC_Carls_Jr_Dual.jpg

