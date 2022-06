Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce la fermeture partielle du Fonds et de la Catégorie Fidelity Potentiel Canada





TORONTO, le 30 juin 2022 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui la fermeture du Fonds et de la Catégorie Fidelity Potentiel Canada (ci-après les « Fonds ») aux achats par de nouveaux investisseurs à compter du 26 juillet 2022 ou aux environs de cette date.

Fidelity cherche à offrir le meilleur rendement à long terme possible sur les placements afin d'aider les conseillers en placements et les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Fidelity a donc pris la décision proactive de limiter les entrées de fonds afin de préserver l'intégrité des stratégies de ces Fonds et de maximiser le potentiel de rendement pour les investisseurs existants.

Les investisseurs dans ces Fonds n'ont aucune mesure à prendre et conserveront leurs placements. Ils peuvent continuer à effectuer des achats dans les comptes qui détiennent ces Fonds.

Les conseillers et les investisseurs qui souhaitent investir dans d'autres fonds Fidelity gérés par le gestionnaire de portefeuille Hugo Lavallée peuvent toujours acheter des parts du Fonds Fidelity Canada Plus et du Fonds Fidelity Leadership climatique.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société d'intérêt privé, nous déployons nos ressources de classe mondiale et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 181 milliards de dollars pour nos clients (au 20 juin 2022), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu, de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

