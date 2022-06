Claro Analytics met à jour ses données salariales en temps réel pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées quant à la rémunération.





Claro Analytics, la principale plateforme d'information pour le marché du travail et une filiale de WilsonHCG, annonce aujourd'hui l'entrée en vigueur immédiate d'améliorations significatives visant à aider les entreprises à prendre de meilleures décisions quant à la rémunération concurrentielle, grâce à des données en temps réel au sujet des tendances d'embauche, des analyses comparatives des talents et des salaires.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de la plateforme figurent l'analyse comparative des salaires par emplacement, par poste, par compétence et par entreprise, ainsi que les tendances salariales antérieures et les données salariales relatives à des postes similaires. En effet, Claro Analytics permet aux entreprises d'accéder à des données en temps réel, afin d'orienter leurs stratégies en ce qui a trait à la gestion des talents, au lieu que celles-ci se fient à des données quant au marché qui datent déjà de quelques mois. Les organisations peuvent désormais tirer parti de données fiables fournies par Claro Analytics quant au marché du travail, afin de prendre rapidement des décisions selon des informations actuelles et de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents.

On remarque une demande croissante en ce qui a trait à l'obtention de données précises et vérifiables quant au marché du travail, puisque ces renseignements aident les entreprises à prévoir leurs besoins de main-d'oeuvre et à s'adapter à un contexte mondial en constante évolution.

Le rapport portant sur la technologie analytique des ressources humaines 2022, récemment publié par RedThread Research, a qualifié Claro Analytics d'importante entreprise de logiciels, renommée pour sa solution d'analyse du marché du travail. « Les entreprises doivent bien comprendre quelles qualifications sont actuellement en demande et planifier de façon à avoir les compétences futures nécessaires pour demeurer concurrentielles au sein d'un marché du travail complexe, surtout en période d'incertitude économique », a déclaré Stacia Garr, cofondatrice et analyste principale chez RedThread Research. « C'est pourquoi nous constatons un intérêt croissant pour les outils d'analyse du marché du travail, comme ceux offerts par Claro Analytics. Les organisations doivent comprendre les tendances quant à la rémunération, se renseigner au sujet des types de talents que leurs concurrents embauchent et définir les zones géographiques les plus propices à la croissance ».

L'entreprise Claro Analytics a récemment été acquise par WilsonHCG, un chef de file mondial proposant des solutions globales relatives à la main-d'oeuvre. À propos de l'annonce d'aujourd'hui, John Wilson, PDG de WilsonHCG, a souligné : « Les entreprises ont besoin de connaître l'état actuel du marché du travail pour prendre des décisions stratégiques en ce qui concerne l'acquisition des talents. La possibilité d'évaluer et de comparer les données de rémunération provenant de plus de 37 millions d'emplois à l'échelle mondiale, qui sont actualisées chaque semaine, change la donne pour les dirigeant(e)s ».

Michael Beygelman, fondateur de Claro Analytics et vice-président et directeur responsable des produits chez WilsonHCG, précise : « La récente législation portant sur la transparence des salaires a accéléré la demande pour l'obtention de données en temps réel au sujet de la rémunération. Parallèlement, la pression économique grandissante signifie que les entreprises auront besoin des données les plus récentes au sujet de la disponibilité de la main-d'oeuvre et de l'embauche concurrentielle ».

Les entreprises qui souhaitent en savoir plus au sujet des nouveaux types d'informations que peut fournir Claro Analytics peuvent demander une démonstration du produit, en consultant le site Web de Claro Analytics .

À propos de WilsonHCG

WilsonHCG est une entreprise primée, leader mondial quant aux solutions globales d'acquisition de talents. À titre de partenaire stratégique, l'entreprise contribue à l'élaboration de solutions exhaustives quant à la gestion des talents pour certaines des marques les plus admirées au monde. Grâce à sa présence mondiale dans plus de 65 pays et sur 6 continents, WilsonHCG propose une gamme complète de services configurables, comprenant notamment l'externalisation des processus de recrutement (RPO), la recherche de cadres, la recherche de collaborateurs temporaires et la consultation de spécialistes pouvant prodiguer des conseils quant aux talents.

TALENT. MC C'est plus qu'une solution, c'est qui nous sommes.

À propos de Claro Analytics

La mission de Claro Analytics est d'organiser l'ensemble des renseignements reliés à la main-d'oeuvre à l'échelle mondiale et de permettre aux organisations d'accéder à ceux-ci plus facilement, afin qu'elles puissent prendre des décisions plus stratégiques quant aux talents. La plateforme innovante de l'entreprise quant aux données au sujet du marché du travail s'avère utile pour les organisations dans le cadre d'initiatives stratégiques, telles que la fidélisation des employé(e)s, les mesures et l'évaluation comparative de la diversité, la planification de l'offre et de la demande de main-d'oeuvre, l'évaluation comparative des talents compétitifs et les informations salariales en temps réel.

