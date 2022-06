Axway annonce la disponibilité de sa solution Managed File Transfer (MFT) sur Microsoft Azure et Amazon Web Services





Axway (Euronext : AXW.PA), l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion et d'intégration d'API annonce que la dernière version de sa solution Axway Managed File Transfer est désormais disponible sur Microsoft Azure et Amazon Web Services.

Les entreprises s'adaptent à un monde en perpétuel mouvement. La demande et la complexité des transferts de données continuent de croître et la tendance s'est même accentuée avec la pandémie. Les entreprises ont besoin de solutions fiables face aux risques liés à la cybersécurité, à l'obsolescence des systèmes existants et à la pénurie de ressources humaines. C'est pour répondre à leurs besoins que des solutions reconnues comme Axway MFT évoluent également. Grâce aux solutions hybrides proposées par Axway, les entreprises peuvent moderniser leurs canaux d'échange de données historiques avec leur écosystème tout en effectuant une transition vers le Cloud.

« La gestion des flux de données critiques exige une approche plus moderne, déclare Yves Lajouanie, SVP EMEA chez Axway. « Bon nombre des plus grandes banques, retailers et constructeurs automobiles du monde nous font déjà confiance pour prendre en charge leurs opérations. Avec Axway MFT, les entreprises peuvent contrôler davantage de données en termes de sécurité, résilience et rapidité, tout en offrant plus de responsabilités à leurs utilisateurs et en satisfaisant aux exigences réglementaires et de gouvernance. »

Solution la plus complète du secteur, Axway MFT propose de nombreuses améliorations en termes de visualisation des données, d'utilisation en libre-service pour les métiers ou bien encore de configuration et de gestion des utilisateurs. Parmi les principales fonctionnalités figurent :

Axway Managed Cloud est désormais disponible sur abonnement au sein des marketplace Microsoft Azure et Amazon Web Services, offrant ainsi un meilleur contrôle des coûts

MFT Operational Intelligence permet de surveiller les SLA mais également offrir aux utilisateurs une analyse prédictive des problèmes de flux de données avant qu'ils ne surviennent

MFT Flow Manager gère de façon centralisée les capacités de libre-service pour les utilisateurs, ce qui permet de réduire les coûts et d'éviter la complexité

Un niveau de sécurité et d'interopérabilité améliorés pour les échanges externes avec MFT SecureTransport

Des performances, un niveau de sécurité et une expérience utilisateur renforcés avec MFT Transfer CFT

« Qu'il s'agisse de prendre en charge les besoins de migration vers le Cloud, ou de fournir des renseignements exploitables grâce à l'analyse prédictive, l'offre Axway MFT participe pleinement à la stratégie de transformation numérique des entreprises », conclue Yves Lajouanie.

À propos d'Axway

Axway permet aux entreprises d'ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d'un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d'intégration B2B et MFT d'Axway reposant sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à l'échelle des équipes, fournisseurs et environnements Cloud. Aujourd'hui, Axway a aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes digitaux pour créer des expériences d'exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés.

Plus d'informations sur http://www.axway.com/fr .

