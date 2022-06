Ninepoint Partners de retour sur la NEO Bourse avec un nouveau FNB à revenu défini





NEO est fière d'annoncer que Ninepoint Partners LP ("Ninepoint") est de retour pour un nouveau lancement sur la NEO Bourse avec le référencement du Fonds de revenu cible ninepoint, négociable dès aujourd'hui sous le mnémo TIF.

Le Fonds de revenu cible ninepoint cherche à fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables, avec une volatilité moindre par rapport à un investissement direct sur les marchés d'actions, en investissant avant tout dans un portefeuille diversifié de placements indiciels en actions générant un revenu, et en utilisant des stratégies de produits dérivés afin de modérer la volatilité du marché pour ces investissements.

"Nous sommes ravis de lancer une nouvelle solution d'investissement avec la NEO Bourse, notre partenaire de confiance", déclare John Wilson, co-chef de la direction et directeur général de Ninepoint Partners. "L'actuelle volatilité du marché crée une opportunité pour miser sur des stratégies défensives basées sur un revenu, à l'instar du Fonds de revenu cible, qui est hautement liquide et offre un objectif de distribution de 6%1, avec une protection en cas de baisse pour les investisseurs."

Les parts du Fonds de revenu cible ninepoint sont désormais négociables sur la NEO Bourse, ainsi que neuf autres FNB Ninepoint. Les investisseurs peuvent acquérir des parts du Fonds via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres référencés sur NEO.

"Le retour d'un émetteur est toujours un événement spécial qui prouve concrètement que nous sommes sur la bonne voie", déclare Jos Schmitt, président de NEO. "Nous entretenons depuis plusieurs années une formidable entente avec l'équipe de visionnaires chez Ninepoint, et c'est pour nous un honneur de travailler à nouveau avec eux pour continuer à renforcer leur gamme de produits diversifiés. Je suis fier de renouveler l'engagement de NEO en faveur du changement et de l'innovation dans le secteur des FNB canadiens, et me réjouis à la perspective de fournir à Ninepoint le service d'exception auquel ils sont habitués."

La NEO Bourse accueille près de 250 référencements uniques, notamment les FNB des plus grands émetteurs du Canada, et certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales parmi les plus innovantes. NEO traite environ 20% du volume de courtage total des FNB canadiens, et entre 10 et 15% du volume total négocié sur les plateformes canadiennes.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

En 2021, NEO a lancé le Canadian ETF Market, une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique pour la recherche et l'analyse des FNB. Les données en temps réel de niveau institutionnel optimisées par le spécialiste des FNB Trackinsight permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des plus de 1 200 FNB canadiens.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Basée à Toronto, Ninepoint est l'une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada, qui supervise environ 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de contrats institutionnels. Déterminée à aider les investisseurs à explorer des solutions d'investissement novatrices susceptibles d'accroître les rendements et de gérer le risque du portefeuille, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment les revenus alternatifs et les actifs réels, outre les actions nord-américaines et mondiales.

1 Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le Gestionnaire sans avis préalable durant toute l'année en fonction de l'évolution des conditions de marché. Les distributions mensuelles comprendront un revenu net, des gains en capital nets réalisés et/ou un remboursement de capital. Tout revenu net et/ou gains en capital nets réalisés générés par le Fonds au-delà de la distribution mensuelle seront distribués annuellement aux porteurs de parts au mois de décembre.

