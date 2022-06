Le futur centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges passe à l'étape de la réalisation





QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que le projet du futur centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges a franchi une étape importante vers sa réalisation.

Ainsi, le dossier d'affaires a été approuvé par le Conseil des ministres, et la phase de réalisation du projet peut officiellement s'amorcer. Les travaux de construction pourront ainsi commencer au début de l'automne prochain.

Le nouvel hôpital général et spécialisé de 404 lits sera construit sur un terrain situé au nord-ouest de l'intersection du boulevard de la Cité-des-Jeunes et de l'autoroute 30 à Vaudreuil-Dorion. La nouvelle construction, qui aura une superficie de 132 340 m2, se déploiera en deux pavillons. Le premier regroupera la majorité des fonctions ambulatoires du projet ainsi que l'auditorium, les structures d'accueil, les laboratoires ainsi que des fonctions de soutien. Le deuxième pavillon, de 13 étages, regroupera la majorité des fonctions critiques tels l'urgence, le bloc opératoire, l'imagerie médicale et toutes les unités de soins.

« Le projet du futur centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges est un exemple qui démontre sans équivoque nos efforts pour changer pour le mieux notre réseau de la santé et des services sociaux. C'est d'ailleurs une priorité de notre Plan santé. Des infrastructures modernes et mieux adaptées font partie des fondations essentielles sur lesquelles bâtir un réseau performant, solide, et qui répond aux besoins de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce projet d'envergure est attendu avec beaucoup d'impatience Je suis très fière d'annoncer que sa réalisation peut officiellement débuter. Le nouvel hôpital permettra d'offrir des soins et des services de proximité d'une grande qualité. Bientôt, la population de Soulanges et des environs pourra bénéficier de cette installation des plus modernes répondant aux besoins actuels et à venir en matière de santé. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Soulanges

Rappelons qu'à la suite de la réalisation du plan clinique, l'envergure du projet avait été revue à la hausse afin de répondre adéquatement aux besoins de la population du sud-ouest de la Montérégie.

Le projet innovant et socialement responsable sera conçu selon les plus hauts standards de qualité, notamment afin d'offrir le meilleur environnement possible pour les patients et le personnel.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

