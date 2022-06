BMO Marchés des capitaux et l'Association canadienne des producteurs pétroliers présenteront la conférence annuelle sur les investissements du Symposium sur l'énergie





CALGARY, AB, le 30 juin 2022 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux (BMO) et l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) sont heureuses d'annoncer qu'elles présenteront la conférence annuelle des investisseurs du Symposium sur l'énergie à compter de 2023.

Grâce à cette commandite à long terme, BMO apporte à l'événement annuel une vaste et profonde connaissance du secteur, une capacité différenciée à établir des liens entre l'industrie et les investisseurs, ainsi que l'expertise d'un Groupe de transition énergétique axé sur l'aide aux clients afin qu'ils atteignent leurs objectifs climatiques et leurs ambitions de carboneutralité.

« BMO Marchés des capitaux a travaillé avec le secteur canadien de l'énergie depuis plus d'un siècle et est fière de coprésenter la conférence annuelle sur les investissements du Symposium sur l'énergie, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction, BMO Marchés des capitaux. L'énergie est un pilier de l'économie canadienne depuis très longtemps, et l'accès à l'énergie continuera d'être essentiel même si le monde passe à un bilan carboneutre. Notre Ambition en matière de climat est d'être le principal partenaire de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre et l'essence de ce travail consiste à organiser et à faciliter les conversations qui ont lieu à la conférence annuelle sur les investissements. »

« Les investissements continus dans le pétrole et le gaz naturel du Canada demeurent primordiaux, car l'augmentation des investissements dans la production, l'environnement et les projets de réduction des émissions aident le Canada à produire l'énergie la plus propre possible tout en contribuant à l'atteinte des objectifs climatiques mondiaux, a déclaré Lisa Baiton, présidente et chef de la direction de l'ACPP. Le Symposium sur l'énergie de BMO Marchés des capitaux et de l'ACPP est notre événement phare qui offre à nos membres une plateforme importante pour raconter leur histoire aux investisseurs du monde entier. Nous sommes ravis de travailler avec BMO, qui a fait ses preuves en tant que partenaire stable et fiable de l'industrie énergétique canadienne. »

Les investissements continus dans l'industrie énergétique canadienne créent et protègent des emplois tout en procurant des revenus nécessaires aux gouvernements fédéral et provinciaux. Pour le Canada, la sécurité énergétique et les changements climatiques ne s'excluent pas mutuellement, et le Canada peut jouer un rôle essentiel dans les deux domaines. Le moment est venu de positionner le Canada comme chef de file mondial en matière de sources d'énergie sûres, sécuritaires et à la fine pointe des facteurs ESG. Cette ambition requiert des investissements, et cette conférence aidera à informer l'industrie sur les approches de pointe pour atteindre ces objectifs.

La conférence, qui aura lieu à Toronto les 4 et 5 avril 2023, sera l'occasion d'investir, de dialoguer et de discuter des stratégies d'entreprise, du rendement de l'industrie énergétique et des tendances parmi les délégués, y compris les gestionnaires de portefeuille institutionnel, les gestionnaires de fonds et les chefs de la direction du secteur en amont, du secteur intermédiaire et du secteur des pipelines au Canada.

CITATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Brad Wells, directeur général et chef, Énergie, BMO Marchés des capitaux

« Nous sommes déterminés à être le principal partenaire de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre. On s'attend à ce que le pétrole et le gaz naturel jouent un rôle important dans le système énergétique mondial pour les décennies à venir, et le Canada est le pays idéal pour être un chef de file en matière de production. Nous sommes heureux de travailler avec l'ACPP et ses membres, alors qu'ils continuent d'approvisionner le monde en énergie produite de façon responsable et sûre et de naviguer dans la transition vers un monde carboneutre. »

Lisa Baiton, présidente et chef de la direction de l'ACPP

« Nous croyons qu'il est possible de combiner une économie à faibles émissions de carbone et une solide industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel, tant que l'approche est bonne. Les investissements dans le secteur canadien du pétrole et du gaz naturel signifient plus d'emplois pour les Canadiens, tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs environnementaux. C'est pourquoi il est important pour l'ACPP de s'associer à un organisme comme BMO qui reconnaît l'ambition collective de l'industrie et son engagement envers le leadership en matière de rendement et d'innovation ESG. »

Renseignements complémentaires :

À propos de l'ACPP - L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) représente des entreprises de toutes tailles vouées à la prospection, au développement et à la production du gaz naturel et du pétrole dans l'ensemble du Canada. Les entreprises membres de l'ACPP produisent environ 80 % du gaz naturel et du pétrole canadiens. Les membres associés de l'ACPP offrent une gamme étendue de services qui soutiennent l'industrie du gaz naturel et du pétrole en amont. Ensemble, les membres et membres associés de l'ACPP constituent une part importante de l'industrie nationale, dont les revenus atteignent environ 116 milliards de dollars par année pour la production de gaz naturel et de pétrole. L'ACPP a pour mission, au nom de l'industrie canadienne du gaz naturel et du pétrole en amont, de promouvoir et de stimuler la compétitivité économique, la performance environnementale et la responsabilité sociale.

Site Web : www.capp.ca/fr Twitter : @OilGasCanada

À propos de BMO Marchés des capitaux - BMO Marchés des capitaux est un important fournisseur de services financiers complets en Amérique du Nord qui compte plus de 2 600 professionnels dans 32 endroits dans le monde, dont 18 en Amérique du Nord, et qui offre aux entreprises, aux institutions et aux administrations publiques un accès à une gamme complète de produits et de services bancaires aux entreprises et d'investissements. BMO Marchés des capitaux fait partie de BMO Groupe financier (NYSE, TSX : BMO), un des plus importants fournisseurs de services financiers diversifiés en Amérique du Nord, fort d'un actif de 812 milliards de dollars américains et d'un effectif d'environ 45 000 employés au 30 avril 2022.

Site Web : https://marchesdescapitaux.bmo.com/fr/ LinkedIn : BMO Capital Markets

