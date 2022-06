Bourse Fabrique 1840 : Dévoilement des récipiendaires 2022





QUÉBEC, 30 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Encore une fois cette année, l'engouement pour la bourse Fabrique 1840 par Simons a démontré comme la créativité canadienne est bouillonnante et prometteuse. Visant à faire rayonner la relève artisane et la richesse du talent à travers le pays, cette deuxième édition révèle tout le brio des artisans et artisanes d'ici, mais également l'intérêt sans cesse grandissant du public pour le fait main, l'authenticité, l'innovation, l'unicité.

Les 23 créations retenues par notre jury ont captivé, impressionné, ému. La qualité, l'inventivité, la virtuosité étaient au rendez-vous, tant et si bien que chacune, à sa façon, pouvait prétendre à l'une des deux bourses de 10?000 $. Propulser la relève artisanale canadienne et stimuler la diversité créative s'inscrivent dans l'ADN de Fabrique 1840, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui : le désir de se lancer et de persévérer, la nécessité de perpétuer, l'audace de créer.

LES DEUX GRANDS RÉCIPIENDAIRES

Bourse à la relève artisanale canadienne (10?000 $)

Cyrc., Montréal

Le vase à vies multiples Conan

Résultat captivant et intrigant d'un patient travail sur la forme, cette pièce déco unique en son genre illustre l'idéal de ses deux créateurs, Guy Snover et Daniel Martinez. Modelée par impression 3D dans du plastique recyclé et recyclable à l'infini, elle s'inscrit dans un savant modèle circulaire visant à détourner les déchets plastiques de la nature et à contrer d'élégante façon la surconsommation liée à l'ameublement et à la décoration.

«?Je crois que Cyrc a réussi à démontrer une vaste exploration créative dans le développement de ses produits. Je peux d'ailleurs constater que l'équipe a des plans pour étendre son concept à l'ameublement, ce qui semble opportun étant donné les enjeux actuels liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales, enjeux qui soit dit en passant ne sont pas seulement liés au manque de ressources, mais aussi à la rareté de talents qualifiés. En outre, l'aspect environnemental occupe une place décisive dans son histoire. Enfin, force est de mentionner que la technologie de l'impression 3D a le vent dans les voiles, sans aucun signe d'essoufflement à l'horizon.?»

? Amanda Hamilton, designer d'intérieur fondatrice et directrice créative d'Amanda Hamilton Interior Design et de Palette Archives

«?Les mots nous manquent pour décrire notre bonheur actuel. Cette bourse signifie beaucoup pour nous, et pour le progrès de notre marque et de notre mission. Nous sommes heureux de voir à quel point un bon design peut avoir du succès. Cela traduit le fait qu'il y a un vent de changement dans le comportement de la population. Les gens veulent de meilleures options pour combattre la crise environnementale actuelle. Notre cause nous tient à coeur, et nous continuerons à forger nos produits à la hauteur nos principes.

Merci, Fabrique 1840, d'avoir cru en notre marque. Le 1er septembre, nous déménageons dans notre nouveau studio, où nous centraliserons la fabrication, le marketing et les opérations. Nous utiliserons cette bourse pour augmenter notre capacité de production et améliorer notre studio. Cela nous permettra de nous concentrer à apporter plus de produits circulaires dans la maison des gens et à améliorer notre portée.?»

? Guy Snover et Daniel Martinez, Cyrc.

Le jury désire souligner ici le travail artisanal exemplaire de modj?l, qui était au coude-à-coude avec Cyrc pour son sac en cuir Odyssée. Entièrement autodidacte, le maroquinier Stephen Brown a développé son art à force de patience, de passion et de visites de perfectionnement au Japon auprès d'un maître-maroquinier reconnu. Les détails, le soin donné à la confection et la qualité irréprochable des matériaux lui valent une mention d'honneur.

Bourse réservée à l'art autochtone (10?000 $)

SHE WAS A FREE SPIRIT, Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest

Les boucles d'oreilles Ciel de Tuktoyaktuk

Tissés bille par bille à l'aide de la technique traditionnelle du point de brique, ces bijoux dessinent Tuktoyaktuk sous l'infini du ciel polaire. Ce faisant, ils traduisent l'amour profond de leur créatrice pour sa culture inuvialuite, sa communauté sise sur les berges de l'océan Arctique et l'immensité des paysages sauvages qui l'entourent.

C'est la délicatesse forte et affirmée de ses histoires colorées, tout en nuances, qui vaut aujourd'hui cette bourse à l'artisane autochtone Erica Lugt. Le jury s'est senti interpellé par son interprétation artistique et sensible du ciel boréal qu'elle a su dépeindre, de même que par la maestria de ses tissages de billes. Le fait que SHE WAS A FREE SPIRIT soit un tout jeune atelier a aussi pesé dans la balance, comme la mission première de la bourse Fabrique 1840 est de favoriser l'émergence de talents et la croissance d'entreprises artisanales canadiennes.

«?C'est avec une grande fierté pour mon travail acharné, ma passion et mon amour pour ma culture inuvialuit que j'accepte cette bourse. C'est un tel honneur d'obtenir cette reconnaissance à un niveau national pour mon design, j'en suis immensément fière... sous le Ciel de Tuktoyaktuk. Entrer en connexion avec les gens grâce à l'amour que j'ai pour ce que je fais est une des expériences les plus gratifiantes et il me tarde de continuer à diffuser encore plus l'amour de SHE WAS A FREE SPIRIT.

Cette bourse m'aidera énormément. Habiter dans un endroit lointain augmente considérablement les frais d'expédition. Cette somme me servira non seulement à bâtir mes stocks, mais également à enfin compléter mon espace créatif (SHE WAS A FREE SPIRIT HQ), sur le plan professionnel autant qu'esthétique. Pour cela, je suis profondément reconnaissante.

Lorsque vous travaillez assez fort, que vous mélangez le tout avec la passion... les portes s'ouvrent! Quyananni (merci) Fabrique 1840 et Simons pour m'offrir ce si grand honneur.?»

? Erica Lugt de SHE WAS A FREE SPIRIT

LES DEUX PRIX COUPS DE COEUR DU PUBLIC

L'enthousiasme pour la bourse Fabrique 1840 et l'artisanat canadien est bien présent : près de 10 000 voix ont été compilées durant la période de vote! Ce fut une occasion de plus pour les gens de retrouver leurs créateurs et créatrices préférés, mais également de découvrir de nouveaux talents inspirants.

Catégorie Maison

KANTALOU

La balançoire évolutive coquillage

L'Assomption, Québec

Un brillant exemple de design tourné vers demain, pensé pour grandir avec les tout-petits dans la joie... et dans le respect de l'environnement?!

Catégorie Accessoires mode

Vox & Oz

Les boucles d'oreilles Oasis

Beloeil, Québec

Faites de nylon ultraléger travaillé par impression 3D, elles arrivent comme une vague de fraîcheur qui sied merveilleusement à la femme du 21e siècle.

Les deux coups de coeur du public remportent chacun une boîte à outils marketing comprenant la prise de photos professionnelles pour 10 produits, ainsi qu'une présence sur la page d'accueil à simons.ca et dans une infolettre Simons. Ces prix visent à renforcer la visibilité en ligne de ces entreprises, si importante aujourd'hui à leur croissance.

À propos de Fabrique 1840

La Maison Simons, destination mode depuis 1840, met son expertise unique à la disposition de la créativité canadienne grâce à la plateforme Fabrique 1840, inaugurée à l'automne 2018. Fabrique 1840 est un lieu de rencontre qui célèbre et soutient la créativité, la culture, la communauté et le leadership, des valeurs fondamentales inscrites dans l'ADN de Simons. C'est une vitrine pour plus de 230 artisans et artisanes de talent qui explorent tous les domaines de l'art, de la décoration intérieure aux accessoires mode, en passant par la papeterie et la maroquinerie. Fabrique 1840 réunit tout ce que le Canada a de meilleur à offrir : des gens de passion au sommet de leur art.

Visitez le www.fabrique1840.com ou suivez Fabrique1840 sur Instagram : @fabrique1840 ou Facebook : facebook.com/fabrique1840

