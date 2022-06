L'oeuvre "Functional Art", créée conjointement par Braun et Virgil Abloh pour célébrer les 100 ans de la marque en 2021, figure dans la première exposition de musée consacrée aux travaux d'Abloh





Braun, la marque allemande d'électroménager axée sur le design, annonce sponsoriser la présentation, au musée de Brooklyn, de Virgil Abloh: "Figures of Speech". Celle-ci sera ouverte au public du 1er juillet 2022 au 29 janvier 2023. L'exposition, initialement organisée par le Musée d'Art contemporain de Chicago, couvre deux décennies de la carrière aux aspects multiples de l'artiste, qui inclut des collaborations avec des artistes tels Takashi Murakami, Juergen Teller et Arthur Jafa; des travaux provenant de son label de marque Off-White et des articles Louis Vuitton, société où il a occupé le poste de premier directeur artistique noir de la collection Hommes; ainsi que des pièces uniques résultant de collaborations de marques, notamment avec Braun.

Pour célébrer les 100 ans du "bon design" en 2021, Braun a conclu un accord de collaboration avec Abloh qui a permis à ce dernier d'explorer les archives de la société pour moderniser la chaîne hifi murale "Wandanlage" de 1965 et en devenir le coconservateur, avec l'équipe de design de Braun. L'objectif était d'en faire une oeuvre d'art fonctionnel. C'est la première fois que le public pourra voir l'oeuvre d'art fonctionnel dans le cadre de l'exposition au musée de Brooklyn.

Ben Wilson, directeur des Communications chez Braun Design: "Lorsque nous avons conçu et créé conjointement la chaîne hifi repensée Wandanlage avec Virgil Abloh, notre objectif était de donner vie à la philosophie du bon design - un design simple, utile et bâti pour durer - auprès de publics plus vastes que les simples amoureux du design. Nous sommes ravis de soutenir les sponsors de l'exposition Figures of Speech au musée de Brooklyn et de partager, pour la première fois, l'oeuvre "Functional Art" avec vous tous."

Pour de plus amples informations sur cette collaboration, veuillez consulter www.Braun.com. Les billets pour l'exposition Virgil Abloh: "Figures of Speech" sont disponibles ici: https://my.brooklynmuseum.org/events/017eea48-4a99-d4a8-54e8-557e86eae162

A propos de Braun

Braun, une filiale de Procter & Gamble fondée en Allemagne en 1921, développe et fabrique tout un éventail d'appareils de petit électroménager qui conjuguent l'innovation technique, une qualité fiable et un design original. Ces appareils vont des rasoirs électriques et des produits de beauté aux appareils d'électroménager, en passant par les montres et enceintes. Les produits de Braun sont distribués dans le monde entier. Veuillez visiter www.braun.com pour les toutes dernières actualités et informations détaillées sur la marque Braun.

