Accord de libre-échange canadien (ALEC) : trop d'obstacles perdurent





Dans un nouveau rapport, la FCEI note les gouvernements et suggère une approche ambitieuse pour réduire les obstacles au commerce intérieur

TORONTO, le 30 juin 2022 /CNW/ - Pour marquer le cinquième anniversaire de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) publie une nouvelle étude intitulée Bulletin sur la coopération entre provinces et territoires au Canada : état des lieux du commerce intérieur.

« La signature de l'ALEC était signe que les provinces souhaitaient enfin sérieusement réduire les obstacles à la circulation des biens, des services, de la main-d'oeuvre et des investissements. Mais cinq ans après la signature de l'ALEC, les progrès sont lents et trop d'obstacles demeurent. Par exemple, quand on visite un vignoble ou une micro-brasserie, il est rarement possible qu'on puisse se faire expédier une caisse de produits dans sa province de résidence. Il est grand temps de remédier à ce genre de situation », déclare Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales à la FCEI.

L'ALEC est venu remplacer l'Accord sur le commerce intérieur, jugé désuet et inefficace par le milieu des affaires et nombre de décideurs politiques. Les signataires ont aussi mis sur pied une table de coopération en matière de réglementation (TCCR) pour s'attaquer aux différences réglementaires qui entravent le commerce.

Dans le rapport, les gouvernements sont notés sur trois volets : les exceptions à l'ALEC, les obstacles au commerce intérieur et l'état d'avancement de la mise en oeuvre des accords de conciliation. Les notes globales varient entre « F » et « B », mais les notes par sous-catégories sont parfois plus élevées.

Voici les notes de 2022 :

Province ou

territoire I. Total des exceptions à

l'ALEC en 2021 II. Obstacles au commerce

intérieur

III. État d'avancement de

la mise en oeuvre des

accords de conciliation Coopération entre provinces

et territoires

Note et classement globaux Alb. 10,0 A 4,2 D- 8,8 A- 8,3 B Man. 8,6 B+ 4,2 D- 9,5 A 8,1 B Sask. 8,3 B 3,7 F 8,8 A- 7,5 B- N.-É. 6,2 C- 3,8 F 9,0 A 6,8 C C.-B. 7,6 B- 3,3 F 7,5 B- 6,7 C Ont. 4,8 D- 5,0 D- 9,0 A 6,5 C- Î.-P.-É. 5,2 D 1,7 F 6,3 C- 4,9 D- T.N.-O. 5,5 D+ 0,0 F 5,6 D+ 4,5 D- Nt 4,8 D- 0,0 F 5,6 D+ 4,2 D- T.-N.-L. 4,8 D- 0,0 F 5,6 D+ 4,2 D- N.-B. 2,1 F 1,7 F 7,2 C+ 4,0 D- Yn 0,7 F 0,0 F 8,8 A- 3,8 F Qc 0,0 F 2,5 F 7,0 C 3,3 F FÉD. 2,1 F



7,2 C+ 4,6 D-

La FCEI fait plusieurs recommandations aux gouvernements :

Éliminer les obstacles au commerce intérieur et à la mobilité de la main-d'oeuvre.

Améliorer la qualité et la transparence des données sur les progrès, notamment la mise en oeuvre des accords de conciliation.

S'engager de manière proactive avec les acteurs du milieu pour trouver des solutions aux enjeux du commerce intérieur.

La FCEI recommande aux gouvernements d'adopter une politique de reconnaissance mutuelle du commerce intérieur voulant que tout produit qui se vend légalement dans une province ou un territoire puisse se vendre dans tous les autres sans que d'autres exigences s'appliquent.

« Les faibles notes de notre premier bulletin ne signifient pas qu'aucun progrès n'a été fait. Elles montrent plutôt que beaucoup de travail reste à faire », précise François Vincent, vice-président à la FCEI.

« À une certaine époque, peut-être qu'il était moins urgent d'éliminer ces obstacles au commerce dans notre pays. Aujourd'hui, vu les pénuries de main-d'oeuvre et l'augmentation des coûts d'exploitation, on ne peut pas se permettre de perdre temps et argent. Il est important d'éliminer les barrières interprovinciales le plus rapidement possible », conclut M. Guénette.

Pour davantage d'information sur les notes et les critères d'évaluation, reportez-vous au Bulletin sur la coopération entre provinces et territoires au Canada : état des lieux du commerce intérieur .

