Plus de 20 entreprises se rallient à la Tent Coalition for Refugees in Canada et s'engagent à créer des opportunités économiques pour les réfugiés





Alors que le Canada accueille des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens et afghans, de grandes marques, dont Accenture, Accor, Danby, Shopify Inc., et le Groupe Banque TD, se mobilisent pour faire face à la situation

TORONTO, le 30 juin 2022 /CNW/ - Au moment où le Canada accueille un nombre illimité de réfugiés d'Ukraine et 40 000 réfugiés d'Afghanistan, 22 grandes entreprises se sont engagées aujourd'hui à créer des opportunités économiques pour ces nouveaux arrivants qui recommencent leur vie à travers le pays.

La Tent Coalition for Refugees in Canada - dirigée par le Tent Partnership for Refugees (Tent), un réseau mondial d'entreprises regroupant plus de 250 compagnies engagées dans le soutien aux réfugiés - collaborera avec certains des plus grands employeurs du Canada pour créer des emplois et fournir des formations et d'autres ressources adaptées afin d'aider les nouveaux arrivants à mieux s'intégrer dans l'économie.

« Le Canada a une longue et fière tradition d'accueillir des personnes les plus vulnérables du monde. Avec la bonne approche, nous pouvons réduire le nombre de réfugiés qui ont désespérément besoin d'être réinstallés, de manière à faire croître notre économie et remédier à nos pénuries de main-d'oeuvre. Je salue l'initiative du Tent Partnership for Refugees, qui aidera sans aucun doute les nouveaux arrivants à mieux s'installer dans leurs nouvelles communautés à travers le pays », a déclaré l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

« Le Canada est le chef de file mondial en matière de relocalisation et d'accueil des réfugiés. Les entreprises doivent maintenant faire leur part pour aider les réfugiés à bien s'intégrer dans leurs nouvelles communautés », a affirmé Gideon Maltz, directeur exécutif du Tent Partnership for Refugees. « En aidant les réfugiés à se trouver un emploi, les entreprises gagnent non seulement une main-d'oeuvre qualifiée dont elles ont grand besoin, mais elles leur permettent d'apprendre rapidement la langue et les coutumes locales, de créer un réseau social et de bâtir une communauté. »

Les 22 entreprises de la coalition opèrent dans un grand nombre de secteurs, dont beaucoup sont confrontés à d'importantes pénuries de main-d'oeuvre. Elles pourront ainsi bénéficier de l'accès à un nouveau vivier de talents, notamment dans les secteurs de la fabrication, de la production alimentaire et de l'hôtellerie. Parmi ces entreprises figurent : Accenture, Accor, le Groupe Adecco, Agropur, la Banque de Montréal, Bollore Logistics, Ceridian, Danby, Day & Ross, Deloitte, Hilton, IHG Hotels & Resorts, IKEA, Jacobs, Loblaws, McCain Foods, Pfizer, Shopify, Inc., Swarovski, Telus Corporation, le Groupe Banque TD, et Ubisoft.

« L'emploi est l'un des éléments les plus importants aux yeux de ceux qui fuient les crises et s'installent dans de nouveaux pays et Accenture est fière de soutenir la Tent Coalition for Refugees in Canada », a déclaré Jeffrey Russell, président d'Accenture Canada. « Plus nous mobilisons les entreprises pour qu'elles participent, plus nous générons de possibilités d'emploi et mieux nous soutenons l'intégration de nos nouveaux voisins et collègues à la vie au Canada. Les avantages sont mutuels et il faut agir dès maintenant. »

L'aide aux réfugiés est une question sur laquelle les Canadiens s'entendent ; un récent sondage a révélé que quatre personnes sur cinq appuient le plan du gouvernement visant à permettre l'entrée au pays d'un nombre illimité de réfugiés ukrainiens, tandis que sept personnes sur dix appuient la relocalisation des alliés afghans.

« Venir en aide aux réfugiés n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi la chose la plus judicieuse à faire », a poursuivi M. Maltz. « Les consommateurs recherchent des entreprises qui s'alignent sur leurs convictions, donc c'est justement en soutenant les réfugiés que l'on renforce la fidélité à la marque et que l'on améliore les résultats. Après tout, le soutien aux réfugiés est une solution gagnante pour les entreprises, les réfugiés et l'ensemble de la société. »

La Coalition travaillera également en étroite collaboration avec la table ronde sur les réfugiés, dirigée par la sénatrice Ratna Omidvar, ainsi qu'avec d'autres ONG et le gouvernement canadien, dont elle viendra compléter les efforts.

« Le gouvernement du Canada reste déterminé à accueillir les nouveaux arrivants, et il est merveilleux de voir le milieu des affaires canadien faire sa part pour s'assurer qu'ils puissent s'installer avec succès dans nos communautés et notre économie », a déclaré l'honorable Ratna Omidvar, coprésidente de la table ronde sur les emplois des réfugiés. « Les nouveaux arrivants sont véritablement l'élément vital d'une économie florissante et contribuent à la culture et à l'innovation des entreprises. »

Accenture est un partenaire international de longue date du Tent Partnership for Refugees et a participé à la création de la Tent Partnership for Refugees in Canada.

À propos du Tent Partnership for Refugees

De plus en plus de réfugiés étant déplacés pendant de longues périodes, les entreprises jouent un rôle clé dans l'intégration économique des réfugiés dans leurs pays d'accueil. Le Tent Partnership for Refugees mobilise la communauté mondiale des entreprises pour permettre aux plus de 36 millions de réfugiés déplacés de force de leur pays d'origine de mieux vivre et de mieux gagner leur vie. Fondée en 2016 par Hamdi Ulukaya, fondateur et PDG de Chobani (grande entreprise agroalimentaire américaine), l'organisation Tent est aujourd'hui un réseau composé de plus de 250 grandes entreprises engagées en faveur de l'intégration des réfugiés. Tent considère que les entreprises peuvent soutenir les réfugiés de manière plus durable lorsqu'elles tirent parti de leurs activités principales - en impliquant les réfugiés à titre d'employés, entrepreneurs et consommateurs potentiels. La liste complète des membres de Tent peut être consultée ici. Pour en savoir plus, consultez le site www.tent.org.

