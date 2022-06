/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Vernissage de l'exposition Claude Tousignant : Choix libre - Exposition d'une figure emblématique de l'abstraction/





MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentant.e.s des médias sont invité.e.s au vernissage de l'exposition Claude Tousignant : Choix libre à la maison de la culture Marie-Uguay, située dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Figure emblématique de l'abstraction au Québec, l'artiste présente une sélection personnelle de ses oeuvres qui s'échelonnent sur plus de 50 ans. Ses peintures et sculptures jouent avec les illusions d'optique et déstabilisent le regard. Une exposition qui nous renvoie à la source de la peinture et qui vibre de couleurs!

Date : le jeudi 30 juin 2022, 16 h





le jeudi 30 juin 2022, 16 h Arrivée des participant.e.s dès 15 h 45





Lieu : maison de la culture Marie-Uguay

6052, boulevard Monk, Montréal, H4E 3H6

