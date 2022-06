/R E P R I S E --Avis aux médias - Annonce concernant l'offre de soins de santé et de services sociaux dans la région de la Capitale-Nationale/

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, fera une annonce liée à la nutrition. Le ministre sera accompagné du secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Francis Drouin, et le député d'Ottawa-Centre...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Portneuf, Vincent Caron, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, procédera à une...