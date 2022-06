/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie de citoyenneté pour commémorer la fête du Canada 2022/





HALIFAX, NS, le 29 juin 2022 /CNW/ - Pour commémorer la fête du Canada, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Central Nova, et l'Institut pour la citoyenneté canadienne, accueilleront 49 des nouveaux citoyens du Canada. Cette cérémonie de citoyenneté hybride, la première du genre, inclura des candidats participant en personne et représentant toutes les provinces et tous les territoires sur Zoom.

Le serment de citoyenneté sera administré par le ministre Fraser et la cérémonie sera coprésidée par les juges de la citoyenneté Joan Mahoney et Rania Sfeir.

Invités spéciaux:

Aînée Geri Musqua-LeBlanc

Daniel Bernhard , chef de la direction de l'Institut pour la citoyenneté canadienne

, chef de la direction de l'Institut pour la citoyenneté canadienne The Halifax Multicultural Drummers, The Malaria Warriors

Halifax Gay Men's Chorus

Chorus Andy Fillmore , député de Halifax

Date : vendredi 1er juillet 2022

Heure : 15 h 00 ADT

Lieu de l'événement en personne :

Queen's Marque, Cour

1715, rue Lower Water,

Halifax, Nouvelle-Écosse

Les médias souhaitant assister virtuellement peuvent se joinder au lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/87293976263?pwd=A3yw4cGWjmnO-PAFw3ZXy43lYdBQKC.1

Notes à l'intention des médias :

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 14 h 45 ADT

Les médias sont priés de porter un masque médical ou en tissu.

Des photos de la cérémonie seront également disponibles pour édition et téléchargement après 17h ADT via Dropbox :

https://www.dropbox.com/sh/x0qqwsbbyssb603/AADgAOH7cSEvwotJFMO5XAE4a?dl=0

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

