La valeur de l'action du Fonds de solidarité FTQ est de 52,61 $ à la suite de l'exercice 2021-2022





Bonne performance du portefeuille des investissements privés avec un rendement de 9,1 %

Faits saillants au 31 mai 2022

Valeur de l'action à 52,61 $ (une baisse de 3,16 $ par rapport à celle en vigueur depuis le 31 décembre 2021 et de 0,60 $ par rapport à celle du 30 juin 2021) ;

Rendement annuel de -1,1 % ;

Rendements composés annuels 3 ans de 6,2 %, 5 ans de 6,8 % et 10 ans de 7,1 % ;

Résultat global annuel de -0,2 G$ ;

Actif net de 17,4 G$ ;

Investissements pour appuyer l'économie du Québec : 1,4 G$ ;

748 371 actionnaires-épargnants.

MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Pour son exercice annuel terminé le 31 mai 2022, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global de -0,2 milliard de dollars. Le rendement annuel à l'actionnaire est de -1,1 % (incluant -5,7 % pour le deuxième semestre de l'exercice). Ainsi, la valeur de l'action du Fonds est ramenée à 52,61 $. L'actif net est de 17,4 milliards, une hausse de 0,2 milliard par rapport à l'année précédente, alors que le nombre d'actionnaires-épargnants est de 748 371, une hausse de plus de 24 000 en un an.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt), en date du 31 mai 2022, sont de -1,1 % pour 1 an, 6,2 % pour 3 ans, 6,8 % pour 5 ans et 7,1 % pour 10 ans.

« Le rendement annuel de 9,1 % des investissements privés a permis de contrer en partie l'effet des marchés boursiers et obligataires, a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds. Malgré les turbulences de l'économie des derniers mois, on reste confiant sur la capacité du Fonds d'offrir un rendement à long terme raisonnable. »

Investissements de 1,4 G$ pour l'économie du Québec grâce à l'épargne des Québécois

Au cours de l'exercice, le Fonds a investi 1,408 milliard de dollars pour appuyer le développement du Québec. Il s'agit d'un cinquième exercice consécutif au cours duquel le Fonds a investi plus de 1 milliard dans l'économie du Québec.

« Une des particularités fondamentales du Fonds, c'est de penser long terme. Nos épargnants investissent à long terme avec nous pour leur retraite. Et nous, nous investissons à long terme dans les entreprises du Québec, pour le Québec », a rappelé Mme Béïque.

« On connait l'importance d'avoir une vision à long terme, pour avoir du rendement financier, mais aussi pour que nos investissements procurent un rendement sociétal. Notre ADN fait de nous une organisation unique. On est né dans une crise économique majeure, il y a presque quarante ans. Les valeurs sociales et humaines qui étaient au coeur de la création du Fonds et qui demeurent au coeur de nos actions aujourd'hui nous donnent les outils nécessaires pour mesurer notre impact au niveau du rendement financier, tout comme nos rendements sociétaux qui sont tout aussi importants pour nous », a conclu Mme Béïque.

Au cours de l'exercice, le Fonds a notamment investi dans CarbiCrete, une entreprise basée à Montréal qui utilise un résidu industriel tout en séquestrant en permanence du CO 2 dans les produits de béton résultants. Un tel investissement s'inscrit dans la volonté du Fonds d'atteindre d'ici cinq ans un total de 12 milliards de dollars d'actifs en développement durable.

Le Fonds a également appuyé la relève du cabinet de génie-conseil GCM Consultants. Cet investissement a été réalisé aux côtés des Fonds régionaux de solidarité FTQ, la porte d'entrée pour plusieurs dirigeants de PME à la recherche de solutions de financement.

Finalement, notons que le Fonds a également réinvesti dans Worximity qui développe des solutions d'Industrie 4.0 pour le secteur manufacturier, et a appuyé le lancement d'Accelia Capital pour propulser les entreprises innovantes et le leadership féminin en technologie.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927 emplois.

Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

L'acquisition d'actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d'impôts pour fonds de travailleurs. Les crédits d'impôt sont de 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l'achat d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $. À ceci peuvent s'ajouter les déductions reliées au REER.

