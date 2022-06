BMO obtient le meilleur classement de J.D. Power pour ses conseils en matière de services bancaires aux particuliers





MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la plus haute cote de satisfaction de la clientèle en matière de conseils bancaires aux particuliers dans l'étude de JD Power de 2022 sur la satisfaction de la clientèle dans le domaine des services bancaires aux particuliers au Canada, récupérant ainsi la première place parmi les plus grandes banques canadiennes. L'étude analyse les commentaires directs de milliers de clients de banques de détail au Canada.

Dans l'étude de cette année, BMO a obtenu les meilleures cotes dans des catégories qui démontrent son engagement continu à aider les clients à améliorer leurs finances, notamment la clarté des conseils et le souci des besoins des clients.

« Merci à nos clients d'avoir reconnu que les conseils financiers de BMO sont les meilleurs au Canada. Nous travaillons fort pour aider nos clients à améliorer leurs finances grâce à des conversations personnalisées et à des expériences instructives dans l'ensemble des circuits de services bancaires aux particuliers, comme en témoigne le prix remporté dans le cadre de l'étude J.D. Power Canada de 2022 sur la satisfaction de la clientèle pour les conseils financiers dans le domaine des services bancaires aux particuliers, a déclaré Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises, Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Chaque membre de l'équipe BMO place nos clients au premier plan de tout ce que nous faisons, en leur offrant des conseils et des solutions exceptionnels et en suscitant un dialogue qui les aidera à atteindre leurs objectifs financiers. Je ne pourrais pas être plus fière de l'équipe BMO, une équipe incroyablement forte qui travaille dur chaque jour pour renforcer les relations avec les clients qui ont conduit à cette reconnaissance. »

L'étude de 2022 sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des conseils des banques de détail au Canada englobe les réponses de 2 351 clients de banques de détail au Canada qui ont reçu des conseils ou des directives de leur banque principale au cours des 12 derniers mois. L'étude a été menée en janvier et février 2022.

Pour plus de renseignements sur les Services bancaires aux particuliers de BMO, visitez www.bmo.com/principal/particuliers .

Pour plus d'informations sur J.D. Power, consultez www.jdpower.com/business (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 040 milliards de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

