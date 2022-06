Pour la première fois au Canada, Ryan est nommé parmi les Meilleurs lieux de travail pour le perfectionnement professionnel





Ryan, un important fournisseur mondial de services fiscaux et de logiciels, a récemment été nommé pour la première fois au Canada parmi les Meilleurs lieux de travail pour le perfectionnement professionnel. Ryan a reçu cet honneur après une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to Work®. Cette liste est fondée sur les commentaires recueillis directement auprès d'employé(e)s des centaines d'organisations interrogées par Great Place to Work.

« Être reconnu comme étant l'un des meilleurs lieux de travail pour le perfectionnement professionnel au Canada témoigne de la culture d'un lieu de travail axée sur les employé(e)s, que nous avons créée chez Ryan », a déclaré Garry Round, président des Opérations canadiennes de Ryan. « Je suis reconnaissant envers les membres de notre équipe au Canada qui ont contribué à cette reconnaissance en mettant l'accent sur le perfectionnement de nos professionnel(le)s talentueux/-ses, en offrant des occasions de croissance et en veillant à ce que tou(te)s les employé(e)s chez Ryan puissent réussir à avoir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle ».

Cette liste prestigieuse souligne l'apport des organisations qui sont certifiées Great Place to WorkTM, ayant obtenu une note minimale de 80 % quant à l'indice de perfectionnement professionnel. Les données et les observations sont recueillies auprès de milliers d'organisations par le biais de sondages portant sur l'engagement des employé(e)s. De plus, le perfectionnement professionnel doit faire partie intégrante des données et être une priorité pour l'organisation.

La liste complète des Meilleurs lieux de travail pour le perfectionnement professionnel est disponible ici.

À propos de Great Place to Work

Great Place to Work (GPTW) est l'autorité mondiale quant aux cultures des lieux de travail où il règne une grande confiance et où la contribution des employé(e)s est hautement performante. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, GPTW reconnaît les Meilleurs lieux de travail au monde, en créant une série de listes nationales, notamment celles qui sont publiées par The Globe and Mail (au Canada) et par le magazine FORTUNE (aux États-Unis). Great Place to Work fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires, afin de créer, de soutenir et de reconnaître les cultures exceptionnelles de certains lieux de travail. Consultez notre site Web à l'adresse suivante : http://www.greatplacetowork.ca ou suivez nous dans Twitter à : @GPTW_Canada.

À propos de Ryan

Fournisseur mondial primé de services fiscaux et de logiciels, Ryan est le plus grand cabinet au monde se consacrant exclusivement à la fiscalité des entreprises. Le cabinet fournit une gamme intégrée de services relatifs à la fiscalité fédérale, provinciale et internationale pour plusieurs juridictions, notamment pour le recouvrement d'impôts, la consultation, la représentation, la conformité et les services technologiques. L'entreprise Ryan s'est vu décerner dix fois le prix « International Service Excellence Award », de la part du Customer Service Institute of America (CSIA), pour son engagement envers la prestation de services à la clientèle de classe mondiale. Reposant sur un environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme étant le plus innovant du secteur des services fiscaux, l'équipe pluridisciplinaire comptant plus de 3500 professionnel(le)s et associé(e)s est au service de plus de 18 000 client(e)s, dans plus de 60 pays, y compris de nombreuses sociétés phares du classement Global 5000. Pour obtenir plus de renseignements à propos de Ryan, consultez l'adresse suivante : ryan.com/canada. « Ryan » et « cabinet » sont des termes qui font référence au réseau mondial de la société et qui peuvent désigner un ou plusieurs cabinets membres de Ryan International, chacun constituant une entité juridique distincte.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

