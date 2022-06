Bombardier inaugure son centre de service de Singapour dont la taille a été quadruplée, faisant de celui-ci le plus important centre de maintenance de l'aviation d'affaires appartenant à un équipementier d'origine de l'Asie-Pacifique





L'important agrandissement inclut une gamme complète de capacités de maintenance et de modification ainsi qu'une capacité améliorée visant toute la gamme de services de finition intérieure, ce qui inclut un tout nouvel atelier de peinture à environnement contrôlé et un dépôt de pièces ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Parmi les autres caractéristiques du centre figurent des commodités essentielles telles que d'exceptionnelles installations de service à la clientèle et de salon, et des services de manutention au sol.

La durabilité étant mise au coeur du projet, le nouvel établissement certifié LEED, catégorie argent, présente de nouvelles installations de panneaux solaires et des de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques et offre du carburant d'aviation durable.

SINGAPOUR, 30 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de son centre de service nouvellement transformé de Singapour, le plus imposant centre de maintenance de l'aviation d'affaires appartenant à un équipementier d'origine de l'Asie-Pacifique. Un joyau clé des prochains grands investissements dans l'empreinte mondiale croissante du service à la clientèle de Bombardier, le centre, nouvellement agrandi, offrira des capacités grandement accrues de service pour les avions des flottes en croissance d'avions Learjet, Challenger et Global. Ces installations pourront aussi accueillir l'avion Global 8000, récemment lancé, après son entrée en service en 2025.



Situé dans le secteur du parc aéronautique en plein essor de Seletar, le centre de service de Singapour, ouvert en 2014, a une superficie quatre fois supérieure à celle d'avant, laquelle est passée de 70?000 pi² (6?500 m²) à environ 290?000 pi² (27?000 m²). Ce très important agrandissement permet d'offrir aux exploitants d'avions d'affaires de nouvelles installations clientèle exceptionnelles, lesquelles comprennent un atelier de peinture complet à environnement contrôlé, des capacités évoluées de finition intérieure, des fonctions de soutien clés, comme les services d'ingénierie, de vente et de soutien à la clientèle, et un éventail accru de services de soutien lié aux composants, de réparation et de révision. Les clients d'avions Global auront aussi l'option de louer des moteurs BR710 de Rolls-Royce stockés sur place, réduisant considérablement les temps d'arrêt des avions et les coûts.

Cet agrandissement permet aussi l'ajout des capacités très courues de réparation des structures et des composites, ainsi que l'ajout d'un dépôt de pièces intégré qui desservira le centre et la région, ajoutant plus de 15 millions $ US de stocks de pièces supplémentaires. Le centre de service agrandi de Singapour devrait pouvoir recevoir plus de 2?000 avions d'affaires par année.

« Grâce à cet important agrandissement, le centre de service de Singapour offrira de très nombreux avantages à la clientèle en croissance de Bombardier en Asie, et notamment une rotation accrue des avions, une plus grande commodité et une plus grande tranquillité d'esprit, explique Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie d'entreprise de Bombardier. Les clients auront aussi à leur portée toute la gamme de services et soutien à la clientèle d'équipementier d'origine. C'est vraiment une journée spéciale pour Bombardier et notre réseau en croissance de services après-vente. »

L'engagement ferme qu'a pris Bombardier d'adopter une approche de développement durable dans ses processus de conception et d'élaboration de projets est un élément essentiel du centre de service nouvellement transformé de Singapour. Bombardier a installé des panneaux solaires sur les toits du centre et ajouté des structures aux parcs de stationnement pour réduire la consommation d'énergie, une réduction correspondant à 15 % de la demande annuelle en électricité.

D'autres importantes initiatives écologiques ont été entreprises, comme l'utilisation de systèmes de gestion d'immeuble, ainsi que l'utilisation d'isolation, d'éclairage à DEL, de plomberie à flux réduit et de distribution d'eau automatisée pour de plus grandes conservation de l'eau et efficacité énergétique. De plus, la conception de l'immeuble a obtenu les certifications Green Mark Gold de Singapour et d'immeuble vert Silver LEED de l'USGBC. Enfin, tandis que la réduction de la consommation d'énergie, d'eau et de ressources réduit l'empreinte environnementale du centre, elle améliore aussi la qualité de l'environnement intérieur et, par conséquent, la santé et le bien-être des clients et des employés, tout en assurant des activités hautement efficaces et écoresponsables.

Forte de son engagement à réduire l'empreinte environnementale de l'aviation d'affaires à l'échelle mondiale, Bombardier a aussi reçu son premier lot de carburant d'aviation durable (SAF) de son partenaire, Shell Aviation, offrant aux exploitants de l'aviation d'affaires l'option de faire le plein de carburant respectueux de l'environnement à l'aéroport de Seletar.

Cet impressionnant agrandissement marque aussi l'ajout des services aéronautiques à l'aéroport et des services de manutention de calibre international de Jetex. Grâce à ces extraordinaires services aéronautiques à l'aéroport, les exploitants et les passages pourront bénéficier de services sans discontinuité de l'arrivée au départ dans le cadre de l'engagement de Bombardier à offrir une expérience client exceptionnelle.

Le développement du centre de service de Singapour est un exemple éloquent de la façon dont Bombardier rend plus accessible son expertise d'équipementier d'origine à ses clients du monde entier et redéfinit sa place de leader dans le service après-vente en Asie-Pacifique, élément crucial de son réseau mondial en plein essor. Le nouveau centre de service situé à l'aéroport d'affaires de Miami-Opa Locka et celui situé à Melbourne, en Australie sont d'autres centres de service ayant subi un important agrandissement; les capacités de service ont été accrues au centre de service de Londres - Biggin Hill; le développement continu du centre de service à Berlin, en Allemagne se poursuit; et de nouveaux produits et nouveaux services sont offerts aux clients, notamment d'importantes innovations relatives à la transformation numérique du service à la clientèle de Bombardier.

Le centre de service de Singapour compte actuellement plus de 200 employés, incluant plus de 160 techniciens et ingénieurs qualifiés, et il est en voie d'en engager plus de 50 autres. Par ailleurs, Bombardier a récemment inauguré un nouveau programme d'apprentissage à Singapour pour se bâtir un solide bassin aéronautique de base et assurer la formation des professionnels de l'ingénierie de demain.

L'agrandissement du centre de service de Singapour démontre l'engagement de Bombardier de proposer un éventail complet de services clientèle à l'échelle mondiale afin d'offrir la meilleure expérience client dans l'aviation d'affaires d'aujourd'hui.

