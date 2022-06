La « You Are Not Alone Foundation » (Fondation « Vous n'êtes pas seuls ») de Lola Tillyaeva (Till) et Timur Tillyaev reprend ses opérations chirurgicales vitales tandis que la pandémie de Covid s'estompe





Dans le cadre de la reprise post-pandémie des projets de la fondation, le chirurgien cardiaque français le Professeur Olivier Baron a effectué des opérations à coeur ouvert sur des enfants ouzbeks défavorisés atteints de maladies cardiovasculaires.

TASHKENT, Uzbekistan, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Six enfants ouzbeks atteints de cardiopathies congénitales ont été opérés dans le cadre du programme soutenu par Lola Tillyaeva (Till) et Timur Tillyaev de la You Are Not Alone Foundation (YANAF).

Le chirurgien cardiaque français, le Professeur Olivier Baron s'est rendu en Ouzbékistan pour effectué avec ses homologues ouzbeks, des opérations à coeur ouvert sur des enfants issus des régions d'Andijan, de Qashqadaryo, de Namangan, de Samarkand et de Fergana et atteints de formes complexes de maladies cardiovasculaires.

Le Professeur Olivier Baron a également examiné et ausculté plus de 60 enfants, y compris ceux qui avaient précédemment fait l'objet d'opérations cardiaques effectuées par des chirurgiens français.

Depuis 2015, grâce au financement de la fondation You Are Not Alone, des chirurgiens cardiaques français ont effectué plus de 135 opérations sur des enfants atteints de cardiopathies congénitales complexes, provenant tous, de familles d'Ouzbékistan à faibles revenus et d'orphelinats. Vingt-et-une de ces opérations ont été réalisées en France avec le soutien de la fondation.

Le programme de la fondation avait été brièvement suspendu en raison de la pandémie de COVID-19 qui a rendu difficile la réalisation d'opérations chirurgicales nécessitant le déplacement des médecins et des patients. Au second semestre 2022, You Are Not Alone a l'intention de financer davantage de projets afin de fournir des soins de santé de qualité ainsi que des opportunités éducatives aux enfants défavorisés d'Ouzbékistan.

« La pandémie de Covid-19 a rendu un grand nombre d'initiatives philanthropiques plus difficiles et ce sont les personnes vulnérables qui en ont le plus souffert. Heureusement, nous sommes désormais en mesure de reprendre nos activités et de fournir des opérations cardiaques vitales aux enfants d'Ouzbékistan. Nous sommes reconnaissants au Professeur Olivier Baron et à tous les autres chirurgiens qui travaillent avec nous pour apporter aux enfants les soins dont ils ont besoin, » déclare Lola Tillyaeva (Till).

« Donner en retour est une façon d'investir dans notre avenir commun. Nous croyons fermement qu'aider les enfants à réaliser pleinement leur potentiel en leur fournissant des soins et des opportunités éducatives, est le meilleur moyen d'investir dans un monde meilleur pour tous, » ajoute Timur Tillyaev.

À propos de la Fondation You Are Not Alone

La fondation You are Not Alone (YANAF), a été fondée par Lola Tillyaeva et Timur Tillyaev en 2002 ; elle permet l'accès à une éducation, des soins et un soutien psychologique de qualité aux enfants vulnérables d'Ouzbékistan. L'objectif principal de la fondation est de s'assurer que les enfants défavorisés du pays aient la possibilité de grandir dans un environnement sûr ; pour cela, la fondation a facilité la reconstruction et la rénovation d'orphelinats en Ouzbékistan.

En plus d'un accès à des soins de santé de qualité, la fondation fournit aussi des opportunités éducatives et de scolarité aux étudiants, ainsi qu'un soutien juridique et social aux adolescents pour accompagner leur développement vers l'age adulte.

Pour en savoir plus sur les activités de YANAF, veuillez vous rendre sur le site : https://youarenotalone.ngo/ ou bien les suivre sur : Facebook et Instagram.

Contact: youarenotalone.ngo/contact/

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :