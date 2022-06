/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Thunder Bay, Ontario/





THUNDER BAY, ON, le 29 juin 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à deux annonces concernant des infrastructures publiques à Thunder Bay en présence de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Robinson Meshake, président du conseil d'administration de Matawa First Nation Management, et de Sharon Godwin, directrice de la Galerie d'art de Thunder Bay.

Date : Jeudi 30 juin 2022



Heure : 14 h HAE



Lieu : Centre de formation et de bien-être Matawa, 523, rue Algoma Nord, Thunder Bay

(Ontario), P7A 5C2

SUIVI PAR :

Heure : 15 h 30 HAE



Lieu : Galerie d'art de Thunder Bay, 1080, rue Keewatin, Thunder Bay (Ontario), P7B 6T7

