Minière O3 prolonge le corridor minéralisé dans l'extension de la mine Camflo avec une intersection de 94 mètres à 1,1 g/t Au

TORONTO, le 30 juin 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu les résultats et l'interprétation de sa campagne de forage de 6 338 mètres ciblant le gîte Camflo Extension sur le projet Marban à Val-d'Or, Québec (Canada).

Points saillants des forages :

1,1 g/t Au sur 94,3 mètres , incluant 13,8 g/t Au sur 1,1 mètre , dans le sondage O3MA-22-253-W1.

, incluant , dans le sondage O3MA-22-253-W1. 0,7 g/t Au sur 116,5 mètres et 26,8 g/t Au sur 1,0 mètre , dans le sondage O3MA-21-253.

et , dans le sondage O3MA-21-253. Tous les sondages et les déviations ont recoupé de larges intervalles minéralisés au sein de l'intrusion de Camflo.

Le gisement Camflo a d'abord été découvert en 1962 par Camflo Mines et a été en production pendant 30 ans, de 1962 à 1992. La mine a produit un total de 1,89 million d'onces d'or provenant de 10,3 millions de tonnes de minerai à une teneur de 5,7 g/t Au. De cette quantité, 0,24 million d'onces d'or ont été extraites au sein des claims actuels du projet Marban de Minière O3 (Source : Publication QERPUB-M.E.R. DV93-01, Rapports des géologues résidents sur l'activité minière régionale, 1993). Historiquement, la production d'or se limitait surtout à l'intrusion de Camflo, une intrusion de monzonite quartzifère en forme de cigare plongeant à 60° vers le nord-est. Bien qu'en surface, le l'intrusion de Camflo se trouve à l'extérieur des claims détenus par Minière O3, l'extension de l'intrusion et de la mine, à une profondeur verticale de plus de 800 mètres, se retrouve à l'intérieur du projet Marban en raison de sa plongée vers le nord-est.

Les efforts d'exploration de Minière O3 visaient à tester les extensions en profondeur du gisement historique à Camflo, et à vérifier la présence d'autres zones à haute teneur. En tout, 6 338 mètres en 2 sondages et 3 déviations ont été forés dans l'extension Camflo; les résultats sont résumés au tableau 1. Les résultats du forage O3MA-22-254-W1 sont en attente.

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a déclaré : « La mine Camflo a été la première mine à partir de laquelle Barrick Gold a débuté son parcours remarquable, et la mine a cessé ses activités en raison d'un contexte difficile pour le prix de l'or et non parce qu'il ne restait plus de minerai. Minière O3 détient 100 % du gîte Camflo Extension, que nous avons testé avec succès pour vérifier qu'il restait bel et bien un riche secteur minéralisé en profondeur. Nous croyons qu'avec davantage de forage dans ce secteur, nous pourrons dévoiler son plein potentiel, toutefois cela nécessite des ressources financières que nous assignons présentement à notre programme de forage en cours sur le volet Marban Ingénierie, un secteur plus avancé, afin de maximiser le rendement pour nos actionnaires. »

Minière O3 a foré deux sondages principaux avec une et deux embranchements secondaires respectivement, qui ont tous réussi à recouper l'intrusion à la profondeur prévue. Tous les embranchements ont recoupé une très vaste enveloppe de minéralisation située principalement du côté nord (dans l'éponte supérieure) de l'intrusion avec des intervalles isolés à haute teneur. Les meilleurs résultats proviennent du sondage O3MA-22-253-W1 qui a livré une teneur de 1,1 g/t Au sur 94,3 mètres incluant une structure à haute teneur titrant 13,8 g/t Au sur 1,1 mètre.

Figure 1 : Carte de la propriété Marban

Figure 2 : Section transversale de l'extension Camflo

Tableau 1 : Intervalles de forage minéralisés (seuls les intervalles supérieurs à 5 g/t Au * m sont rapportés)

Sondage

De (m) À (m) Intervalle(m) Au(g/t) Zone O3MA-21-253

1268,0 1384,5 116,5 0,7 Camflo O3MA-21-253 et 1453,0 1454 1,0 26,8 Camflo O3MA-21-253 et 1517,0 1520,8 3,8 1,9 Camflo O3MA-22-253-W1

1258,9 1353,2 94,3 1,1 Camflo O3MA-22-253-W1 incluant 1274,8 1275,9 1,1 13,8 Camflo O3MA-22-253-W1 et 1541,4 1543,0 1,6 2,6 Camflo O3MA-22-253-W1 et 1551,0 1556,0 5,0 1,9 Camflo O3MA-22-253-W2

1391,5 1477,0 85,5 0,7 Camflo O3MA-22-253-W2 et 1501,9 1506,1 4,2 1,4 Camflo O3MA-22-253-W2 et 1657,0 1660,0 3,0 5,3 Camflo O3MA-21-254

98,9 99,8 0,9 69,1 Orion O3MA-21-254 et 1536,0 1538,0 2,0 5.2. Minerai dioritique O3MA-21-254 et 1750,3 1914,2 163,9 0,5 Camflo O3MA-21-254 et 2036,0 2037,5 1,5 14,2 Camflo

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur le marché OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse https://miniereo3.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

